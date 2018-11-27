Парубій обговорив із генсеком НАТО вступ України до Альянсу

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій зустрівся у Брюсселі із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Під час спільних перемовин вони обговорили умови вступу України в Альянс.

Про це інформує "РБК-Україна".

Читайте також: Чому зміни у Конституції не наблизять Україну до НАТО та ЄС: відповідь експерта

Як повідомив Парубій, під час зустрічі зі Столтенбергом вони більш детально обговорили необхідні для вступу реформи.

Звичайно, ми говорили з генсеком НАТО і про реформи. Зокрема, про імплементацію закону "Про нацбезпеку" і провели більш детальний аналіз тих реформ, які Україна має зробити для того, щоб чим швидше ми змогли вийти на певний етап вступу у НАТО. Чи то план дій щодо членства, чи безпосередньо вступ у НАТО,

– пояснив глава парламенту.

Окрім цього, Парубій наголосив під час розмови зі Столтенбергом, що Україна чекає на чіткі сигнали щодо вступу в Альянс.

"Я наголосив, що Україна чекає твердих сигналів по вступу України в НАТО. А змінами до Конституції ми публічно визначили це як головний зовнішньо-політичний аспект нашої держави", – додав очільник Верховної Ради.

Додамо, що 26 листопада Президент України Петро Порошенко і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг домовилися про термінове скликання надзвичайного засідання комісії Україна–НАТО через агресію Росії в Азовському морі.

Політики обговорили загрози регіональній безпеці України через непередбачувані дій Росії. Столтенберг наголосив, що НАТО підтримує територіальну цілісність, суверенітет України і закликає Росію дотримуватися норм міжнародного права та свободи судноплавства у водах Азовського та Чорного морів.

Нагадаємо, 22 листопада, Верховна Рада у першому читанні затвердила президентський законопроект про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу країни на повноправне членство в Європейському Союзі та НАТО.

Що таке НАТО?Військово-політичний блок, який об'єднує більшість країн Європи, США та Канади. Це – "трансатлантичний форум" для проведення країнами-союзниками консультацій з будь-яких питань, що зачіпають життєво важливі інтереси його членів, включно з подіями, здатними поставити під загрозу їхню безпеку. Однією з цілей НАТО є забезпечення стримування будь-якої форми агресії щодо території будь-якої держави-члена НАТО або захисту від неї. На сьогодні членами НАТО є 29 країн.