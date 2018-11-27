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      Парубій обговорив із генсеком НАТО вступ України до Альянсу

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      Глава українського парламенту обговорив із Єнсом Столтенбергом вступ України в НАТО
      Глава українського парламенту обговорив із Єнсом Столтенбергом вступ України в НАТО / фото з відкритих джерел

      Спікер Верховної Ради Андрій Парубій зустрівся у Брюсселі із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Під час спільних перемовин вони обговорили умови вступу України в Альянс.

      Про це інформує "РБК-Україна".

      Читайте також: Чому зміни у Конституції не наблизять Україну до НАТО та ЄС: відповідь експерта

      Як повідомив Парубій, під час зустрічі зі Столтенбергом вони більш детально обговорили необхідні для вступу реформи.

      Звичайно, ми говорили з генсеком НАТО і про реформи. Зокрема, про імплементацію закону "Про нацбезпеку" і провели більш детальний аналіз тих реформ, які Україна має зробити для того, щоб чим швидше ми змогли вийти на певний етап вступу у НАТО. Чи то план дій щодо членства, чи безпосередньо вступ у НАТО,
      – пояснив глава парламенту.

      Окрім цього, Парубій наголосив під час розмови зі Столтенбергом, що Україна чекає на чіткі сигнали щодо вступу в Альянс.

      "Я наголосив, що Україна чекає твердих сигналів по вступу України в НАТО. А змінами до Конституції ми публічно визначили це як головний зовнішньо-політичний аспект нашої держави", – додав очільник Верховної Ради.

      Додамо, що 26 листопада Президент України Петро Порошенко і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг домовилися про термінове скликання надзвичайного засідання комісії Україна–НАТО через агресію Росії в Азовському морі.

      Політики обговорили загрози регіональній безпеці України через непередбачувані дій Росії. Столтенберг наголосив, що НАТО підтримує територіальну цілісність, суверенітет України і закликає Росію дотримуватися норм міжнародного права та свободи судноплавства у водах Азовського та Чорного морів.

      Нагадаємо, 22 листопада, Верховна Рада у першому читанні затвердила президентський законопроект про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу країни на повноправне членство в Європейському Союзі та НАТО.

      Що таке НАТО?Військово-політичний блок, який об'єднує більшість країн Європи, США та Канади. Це – "трансатлантичний форум" для проведення країнами-союзниками консультацій з будь-яких питань, що зачіпають життєво важливі інтереси його членів, включно з подіями, здатними поставити під загрозу їхню безпеку. Однією з цілей НАТО є забезпечення стримування будь-якої форми агресії щодо території будь-якої держави-члена НАТО або захисту від неї. На сьогодні членами НАТО є 29 країн.

      Теги: Новини України Новини політики НАТО Генсек НАТО Верховна Рада Андрій Парубій
      Джерело: 24 Канал
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