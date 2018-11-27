Чому зміни у Конституції не наблизять Україну до НАТО та ЄС: відповідь експерта

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект про внесення змін до Конституції про інтеграцію України до Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу. За це проголосували 311 депутатів.

Натомість, експерти переконані, що фактично це не наблизить Україну до євроатлантичної спільноти.

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Військові НАТО та України пліч-о-пліч тренуються протидіяти російській агресії. Українці демонструють, як нападати на ворожу колону із засідки, звільняти заручників та знищувати диверсійні групи противника.

Досвід українців цінний для натовців, адже за плечима у наших армійців чотири роки справжньої війни. Натомість, у Альянсі допомагають реформувати оборонний сектор. Днями президент запропонував закріпити ці стосунки в Конституції. Він сказав, що фіксуючи у Конституції обов'язковість курсу на вступ до НАТО та ЄС Україна посилає прощальний меседж до Москви.



Президента у цьому рішенні підтримали 311 народних обранців

Проте, аби остаточно внести зміни до Конституції, потрібно підтримати законопроект у другому читанні. Голосування заплановане на лютий 2019 року. Те, що парламент підтримав президента – чіткий сигнал для НАТО, що Україна не дасть задню.

Це показує внутрішнє і зовнішнє стратегічне спрямування. Напрямок, куди ми рухаємось. Крім того, ми показали, що це наш незворотний шлях, який обрала більшість. І не лише керівництво держави, а й суспільство,

– зазначив генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.

У березні 2018 року НАТО теж подало нам сигнал. Україну визнали однією з чотирьох країн, яка хоче приєднатися до НАТО. Наразі чотири країни-партнера задекларували своє прагнення до членства у НАТО: Боснія і Герцеговина, Грузія, колишня югославська республіка Македонія, а також Україна.



Зустріч Петра Порошенка та Йенса Столтенберга

Загалом, Партнерство України з НАТО розпочались ще у 1992 році, коли вона приєдналась до Ради євроатлантичного партнерства. Нині Україна є єдиною країною-партнером НАТО, що бере участь у всіх її миротворчих місіях. Під час кризи у Косово у 1999 році Україна підтримала операцію на Балканах.

Тоді закрила небо для російських літаків, які летіли підтримати Сербію. У 2004 році Верховна Рада ухвалила закон про вільний доступ сил НАТО на території України, а через рік Київ прийняв нову військову доктрину, в якій закріпив готовність України до повноправного членства в Альянсі. Всі спроби вступити в НАТО та ЄС перекреслив Віктор Янукович, закріпивши у законі позаблоковий статус, який був "на руку" Росії.



Екс-президент України Віктор Янукович

Після початку військової агресії цей пункт викреслили з усіх документів, і до 2020 року наша країна зобов'язалася переоблаштувати армію згідно зі стандартами НАТО. Але, щоб доєднатися до Альянсу цього замало. Україна має також поліпшити соціальний захист населення і покращити економічні показники.

Зараз завдання нашої держави та її керівництва – не вступ до НАТО, а набуття її стандартів. В усіх сферах, зокрема і соціальній. Натомість зміни до Конституції абсолютно ніяк не впливають на вступ нашої держави до НАТО. Є механізми, за якими це можливо, а проголосити у Конституції можна все, що завгодно,

– сказав колишній представник Місії України при НАТО Петро Гаращук.

Закріплені у Конституції прагнення приєднатись до НАТО та ЄС, убезпечать Україну від різкої зміни поглядів владної верхівки. Наприклад, як це сталося за президентства Януковича. Тоді ж, через активну антинатівську пропаганду вступ до Альянсу підтримувало лише 15% українців. Нині, згідно з опитуванням Фонду "Демократичні ініціативи", майже половина українців "за". Оскільки, членство в Північноатлантичному союзі вважають найкращою гарантією національної безпеки.

Що таке НАТО? Військово-політичний блок, який об'єднує більшість країн Європи, США і Канади. Це "трансатлантичний форум" для проведення країнами-союзниками консультацій з будь-яких питань, що зачіпають життєво важливі інтереси його членів, включаючи події, здатні поставити під загрозу їхню безпеку. Однією з цілей НАТО є забезпечення стримування будь-якої форми агресії щодо території будь-якої держави-члена НАТО або захисту від неї. На сьогодні членами НАТО є 29 країн.

Нагадаємо, що у четвер, 22 листопада, Верховна Рада у першому читанні затвердила президентський законопроект (№9037) про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу країни на повноправне членство в Європейському Союзі та НАТО.

Законопроект визначає, що президент є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО. Крім того, передбачається, що Кабінет міністрів забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Євросоюзі і НАТО.