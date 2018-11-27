Почему изменения в Конституцию не приблизят Украину к НАТО и ЕС: ответ эксперта

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о внесении изменений в Конституцию об интеграции Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс. За это проголосовали 311 депутат.

При этом, эксперты убеждены, что фактически это не приблизит Украину к евроатлантическому сообществу.

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Военные НАТО и Украины бок о бок тренируются противодействовать российской агрессии. Украинцы демонстрируют, как нападать на вражескую колонну из засады, освобождать заложников и уничтожать диверсионные группы противника.

Опыт украинцев ценный для натовцев, ведь за плечами у наших армейцев четыре года настоящей войны. Зато в Альянсе помогают реформировать оборонный сектор. На днях президент предложил закрепить эти отношения в Конституции. Он сказал, что фиксируя в Конституции обязательность курса на вступление в НАТО и ЕС, Украина посылает прощальный месседж Москве.



Президента в этом решении поддержали 311 народный избранник

Однако, чтобы окончательно внести изменения в Конституцию, нужно поддержать законопроект во втором чтении. Голосование запланировано на февраль 2019 года. То, что парламент поддержал президента – четкий сигнал для НАТО, что Украина не даст заднюю.

Это показывает внутреннее и внешнее стратегическое направление. Направление, куда мы двигаемся. Кроме того, мы показали, что это наш необратимый путь, который избрало большинство. И не только руководство государства, но и общество,

– отметил генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

В марте 2018 года НАТО тоже подал нам сигнал. Украину признали одной из четырех стран, которая хочет присоединиться к НАТО. В настоящее время четыре страны-партнера задекларировали свое стремление к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина.



Встреча Петра Порошенко и Йенса Столтенберга

В общем, Партнерство Украины с НАТО начались еще в 1992 году, когда она присоединилась к Совету евроатлантического партнерства. Сейчас Украина является единственной страной-партнером НАТО, участвующей во всех ее миротворческих миссиях. Во время кризиса в Косово в 1999 году Украина поддержала операцию на Балканах.

Тогда закрыла небо для российских самолетов, которые летели поддержать Сербию. В 2004 году Верховная Рада приняла закон о свободном доступе сил НАТО на территорию Украины, а через год Киев принял новую военную доктрину, в которой закрепил готовность Украины к полноправному членству в Альянсе. Все попытки вступить в НАТО и ЕС перечеркнул Виктор Янукович, закрепив в законе внеблоковый статус, который был "на руку" России.



Экс-президент Украины Виктор Янукович

После начала военной агрессии этот пункт вычеркнули из всех документов, и к 2020 году наша страна обязалась переоборудовать армию в соответствии со стандартами НАТО. Но, чтобы присоединиться к Альянсу, этого мало. Украина должна также улучшить социальную защиту населения и улучшить экономические показатели.

Сейчас задача нашего государства и его руководства – не вступление в НАТО, а достижение ее стандартов. Во всех сферах, в том числе и социальной. Зато изменения в Конституцию абсолютно никак не влияют на вступление нашего государства в НАТО. Есть механизмы, по которым это возможно, а провозгласить в Конституции можно все, что угодно,

– сказал бывший представитель Миссии Украины при НАТО Петр Гаращук.

Закрепленные в Конституции стремление присоединиться к НАТО и ЕС обезопасят Украину от резкой смены взглядов правящей верхушки. Например, как это произошло при президентстве Януковича. Тогда же, из-за активной антинатовской пропаганды вступление в НАТО поддерживали лишь 15% украинцев. Сейчас, согласно опросу Фонда "Демократические инициативы", почти половина украинцев "за". Так, членство в Североатлантическом союзе считают лучшей гарантией национальной безопасности.

Что такое НАТО?

Военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канады. Это "трансатлантический форум" для проведения странами-союзниками консультаций по любым вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы его членов, включая события, способные поставить под угрозу их безопасность. Одной из целей НАТО является обеспечение сдерживания любой формы агрессии в отношении территории любого государства-члена НАТО или защиту от нее. На сегодня членами НАТО являются 29 стран.

Напомним, что в четверг, 22 ноября, Верховная Рада в первом чтении утвердила президентский законопроект (№9037) о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса страны на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО.

Законопроект определяет, что президент является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО. Кроме того, предусматривается, что Кабинет министров обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО.