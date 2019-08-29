Парубий отчитался о 5 годах работы Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Украины 8-го Андрей Парубий выступил перед новоизбранным парламентом. Он отчитался, что за время работы предыдущей Рады состоялось 580 пленарных заседаний и принято в целом 2 тысячи 734 акта, в том числе 987 законов и кодексов. Также состоялись 35 парламентских слушаний.

"Это только сухие цифры. За 5 лет беспрецедентных вызовов и непростых задач мы работали и пытались, одновременно защищая страну от российской агрессии, проводить реформы во всех сферах общественной жизни", – сказал Парубий.

Читайте также: Гройсман сложил полномочия и произнес речь на первом заседании новой Рады

Текст речи Вдрия Парубия:



О национальной безопасности

Нашим главным заданием был вопрос обеспечения национальной безопасности. Именно решение этого вопроса было главным приоритетом Верховной Рады Украины 8-го созыва. Это безопасность военная, экономическая, энергетическая, информационная и гуманитарная.

Об армии

Наш парламент принял пакет законов, необходимых для создания современной украинской армии. Произошла кардинальная реорганизация ее структуры от постсоветской к современной. Которая приближается к стандартам НАТО.

Новость дополняется…