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      Парубий отчитался о 5 годах работы Верховной Рады

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      Андрей Парубий выступил с прощальной речью в Раде
      Андрей Парубий выступил с прощальной речью в Раде

      Председатель Верховной Рады Украины 8-го Андрей Парубий выступил перед новоизбранным парламентом. Он отчитался, что за время работы предыдущей Рады состоялось 580 пленарных заседаний и принято в целом 2 тысячи 734 акта, в том числе 987 законов и кодексов. Также состоялись 35 парламентских слушаний.

      "Это только сухие цифры. За 5 лет беспрецедентных вызовов и непростых задач мы работали и пытались, одновременно защищая страну от российской агрессии, проводить реформы во всех сферах общественной жизни", – сказал Парубий.

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      Текст речи Вдрия Парубия:


      О национальной безопасности

      Нашим главным заданием был вопрос обеспечения национальной безопасности. Именно решение этого вопроса было главным приоритетом Верховной Рады Украины 8-го созыва. Это безопасность военная, экономическая, энергетическая, информационная и гуманитарная.

      Об армии

      Наш парламент принял пакет законов, необходимых для создания современной украинской армии. Произошла кардинальная реорганизация ее структуры от постсоветской к современной. Которая приближается к стандартам НАТО.

      Новость дополняется…

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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Андрей Парубий
      Источник: 24 канал
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