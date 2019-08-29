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      Парубій відзвітував про 5 років роботи Верховної Ради

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      Андрій Парубій виступив з прощальною промовою в Раді
      Андрій Парубій виступив з прощальною промовою в Раді

      Голова Верховної Ради України 8-го Андрій Парубій виступив перед новообраним парламентом. Він відзвітував, що за час роботи попередньої Ради відбулося 580 пленарних засідань та схвалено вцілому 2 тисячі 734 акти, в тому числі 987 законів і кодексів. Також відбулися 35 парламентських слухань.

      "Це лише сухі цифри. За 5 років безпрецедентних викликів і непростих завдань ми працювали і намагалися, одночасно захищаючи країну від російської агресії, проводити реформи у всіх сферах суспільного життя", – сказав Парубій.

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      Текст промови Андрія Парубія:

      Про національну безпеку

      Відповідно нашим головним завданням було питання забезпечення національної безпеки. Саме вирішення цього питання було головним пріоритетом Верховної Ради України 8-го скликання. Це безпека військова, економічна, енергетична, інформаційна та гуманітарна.

      Про армію

      Наш парламент прийняв пакет законів, необхідних для створення сучасної української армії. Відбулася кардинальна реорганізація її структури від пострадянської до сучасної. Яка наближається до стандартів НАТО.

      Верховна Рада прийняла комплексний закон про національну безпеку України. Цим законом ми заклали нові, сучасні стандарти безпеки для держави і громадян. Разом з тим безпековий блок потребує від нової Верховної Ради продовження реформи. Зокрема, законом про національну безпеку передбачено прийняття нових законів: про СБУ, зовнішню розвідку.

      Про боротьбу з корупцією

      Для успішного розвитку нашої країни Верховна Рада створила систему антикорупційних органів: Вищий антикорупційний суд, НАБУ, САП, НАЗК. Законом ми запровадили електронне декларування для посадовців, яке є однією з найвідкритіших систем у світі. А систему держзакупівель Prozorro визнано однією з найкращих.

      Про реформи

      Прийнятими законами ми дали старт системним реформат у державі. Це і реформа децентралізації, яку я вважаю однією з найуспішніших у державі. Це і освітня реформа, і пенсійна, і медична.

      Я особливо пишаюся, що Рада провела декомунізацію – ментальну, ідеологічну деокупацію нашої країни. Заборонено пропаганду антилюдських нацистського та комуністичного режимів. Я переконаний, що ви всі підтримаєте ці рішення.

      Новина доповнюється…

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      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Андрій Парубій
      Джерело: 24 канал
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