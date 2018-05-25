Парубий срочно направил представление на Вилкула и Колесникова в комитет Рады

Представление на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула срочно направил председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Два представления направлены в Регламентный комитет.

Об этом политик написал в своем Twitter.

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"В Верховную Раду поступили два представления от Генерального прокурора на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Дмитрия Валерьевича Колесникова и Александра Юрьевича Вилкула. Безотлагательно направил представление в Регламентный комитет", – написал он.

До Верховної Ради @verkhovna_rada надійшли два подання від Генерального прокурора @GP_Ukraine на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Дмитра Валерійовича Колєснікова та Олександра Юрійовича Вілкула. Невідкладно направив подання до Регламентного комітету pic.twitter.com/q7pw0Ey226 — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 25 травня 2018 р.

Напомним, ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook сообщила, что Генпрокурор внес представление на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов от "Оппозиционного блока Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.