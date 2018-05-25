18:16
25 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 16°C
  • субота
    22°C 15°C
  • неділя
    22°C 11°C
  • понеділок
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ ВЕРХОВНА РАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рогозін знову на ракеті. День
Вєсті Кремля
22:12, 24 травня
Вєсті.UA. Альтер его Тимошенко. Кліщі в політиці
Вєсті.UA
21:37, 24 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ ВЕРХОВНА РАДА

Парубій терміново направив подання на Вілкула та Колєснікова у комітет Ради

143 Читать новость на русском
Олександр Вілкул та Дмитро Колєсніков
Олександр Вілкул та Дмитро Колєсніков / колаж 24 каналу

Подання на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Дмитра Колєснікова та Олександра Вілкула терміново направив голова Верховної Ради Андрій Парубій. Два подання направлено до Регламентного комітету.

Про це політик написав у своєму Twitter.

Читайте також: Конституційний суд перевірить, чи було конституційним призначення Луценка головою ГПУ

"До Верховної Ради надійшли два подання від Генерального прокурора на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Дмитра Валерійовича Колєснікова та Олександра Юрійовича Вілкула. Невідкладно направив подання до Регламентного комітету", – написав він.

Нагадаємо, раніше речниця генпрокурора Лариса Сарган у Facebook повідомила, що Генпрокурор вніс подання на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів від "Опозиційного блоку Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова.

Теги: Новини політики Олександр Вілкул Опозиційний блок Андрій Парубій
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук