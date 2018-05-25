Парубій терміново направив подання на Вілкула та Колєснікова у комітет Ради

Подання на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Дмитра Колєснікова та Олександра Вілкула терміново направив голова Верховної Ради Андрій Парубій. Два подання направлено до Регламентного комітету.

Про це політик написав у своєму Twitter.

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"До Верховної Ради надійшли два подання від Генерального прокурора на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Дмитра Валерійовича Колєснікова та Олександра Юрійовича Вілкула. Невідкладно направив подання до Регламентного комітету", – написав він.

До Верховної Ради @verkhovna_rada надійшли два подання від Генерального прокурора @GP_Ukraine на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Дмитра Валерійовича Колєснікова та Олександра Юрійовича Вілкула. Невідкладно направив подання до Регламентного комітету pic.twitter.com/q7pw0Ey226 — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 25 травня 2018 р.

Нагадаємо, раніше речниця генпрокурора Лариса Сарган у Facebook повідомила, що Генпрокурор вніс подання на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів від "Опозиційного блоку Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова.