ПАСЕ одобрила резолюцию по возвращению украинских военнопленных и гражданских заложников

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, посвященную пропавшим без вести, военнопленным и гражданским лицам в плену в результате агрессии Российской Федерации против Украины. Решение поддержали единогласно.

Об этом сообщила народный депутат, член украинской делегации ПАСЕ Евгения Кравчук. Также на заседании присутствовали ранее освобожденные из плена.

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Военнопленных и гражданских заложников должны вернуть в Украину

В единогласно принятой резолюции, поддержанной 74 голосами, ПАСЕ осудила условия содержания украинских военнопленных, а также иностранных бойцов и гражданских лиц, находящихся в российском плену.

Ассамблея также отметила, что будет продолжать свои усилия до момента освобождения последнего пленного,

– отметила Кравчук.

Документ содержит официальную информацию о количестве военнопленных и гражданских заложников, которые находятся в российском плену, а также о преступлениях, совершенных россиянами в отношении их. В частности, упоминается массовое убийство украинских заключенных в бывшей исправительной колонии в Еленовке, расположенной в Донецкой области.

"ПАСЕ считает крайне важным, чтобы Международный комитет Красного Креста получил немедленный и беспрепятственный доступ ко всем местам содержания под стражей в соответствии с условиями и полномочиями своего мандата", – говорится в резолюции ПАСЕ.

Как отметила Кравчук, на заседании в Страсбурге, где принимали резолюцию, присутствовал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, который был освобожден из российского плена в конце июня.

Напомним, что российские захватчики все чаще казнят украинских солдат, которые сдаются в плен, по всей линии фронта. Вероятно, частично потому, что российское командование, похоже, одобряет такие военные преступления.