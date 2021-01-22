Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонило инициативу Украины о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. В частности, зимняя сессия будет проходить в течение 25 – 29 января 2021 года в Страсбурге.

В ПАСЕ также отклонили дебаты по ситуации с правами человека в Беларуси. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.

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Вместо этого Бюро одобрило проведение дебатов по высоким технологиям и свободе слова.

Также стоит отметить, что в ПАСЕ одобрили дебаты, которые будут касаться отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Справка. В России могут приговорить Алексея Навального к 10 годам колонии. Сейчас он является фигурантом дел по "Ив Роше" и "Фонду борьбы с коррупцией". Подробнее об этом – читайте здесь.

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