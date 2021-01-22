В ПАСЕ отказались обсуждать ситуацию с правами людей в оккупированном Крыму, – СМИ
Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонило инициативу Украины о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. В частности, зимняя сессия будет проходить в течение 25 – 29 января 2021 года в Страсбурге.
В ПАСЕ также отклонили дебаты по ситуации с правами человека в Беларуси. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.
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Вместо этого Бюро одобрило проведение дебатов по высоким технологиям и свободе слова.
Также стоит отметить, что в ПАСЕ одобрили дебаты, которые будут касаться отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
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Зимняя сессия ПАСЕ: что известно
- Сессия ПАСЕ будет проходить в течение 25 – 29 января 2021 года во Франции.
- Украинская парламентская делегация будет участвовать в ее работе.
- Все будет происходить в "гибридном" формате. В частности, делегаты смогут как физически присутствовать в Страсбурге, так и дистанционно принять участие в работе сессии.
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