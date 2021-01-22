У ПАРЄ відмовилися обговорювати ситуацію з правами людей в окупованому Криму, – ЗМІ
Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи відхилило ініціативу України щодо порушення прав людини в окупованому Криму. Зокрема, зимова сесія проходитиме протягом 25 – 29 січня 2021 року у Страсбурзі.
У ПАРЄ також відхилили дебати щодо ситуації з правами людини в Білорусі. Про це повідомляє LB.ua. із посиланням на власні джерела.
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Натомість Бюро схвалило проведення дебатів щодо високих технологій та свободи слова.
Також варто зауважити, що у ПАРЄ схвалили дебати, які стосуватимуться отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
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Зимова сесія ПАРЄ: що відомо
- Сесія ПАРЄ відбуватиметься протягом 25 – 29 січня 2021 року у Франції.
- Українська парламентська делегація братиме участь у її роботі.
- Усе відбуватиметься у "гібридному" форматі. Зокрема, делегати зможуть бути як фізично присутні у Страсбурзі, так і дистанційно взяти участь у роботі сесії.
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