Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи відхилило ініціативу України щодо порушення прав людини в окупованому Криму. Зокрема, зимова сесія проходитиме протягом 25 – 29 січня 2021 року у Страсбурзі.

У ПАРЄ також відхилили дебати щодо ситуації з правами людини в Білорусі. Про це повідомляє LB.ua. із посиланням на власні джерела.

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Натомість Бюро схвалило проведення дебатів щодо високих технологій та свободи слова.

Також варто зауважити, що у ПАРЄ схвалили дебати, які стосуватимуться отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Довідка. У Росії можуть засудити Олексія Навального до понад 10 років колонії. Наразі він є фігурантом справ щодо "Ів Роше" та "Фонду боротьби з корупцією". Детальніше про це – читайте тут.

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