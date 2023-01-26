ПАСЕ поддержала создание трибунала для руководства России и Белоруссии

В четверг, 26 января, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о привлечении к ответственности руководства России и Белоруссии. Следовательно, за свои преступления будет отвечать не только Путин, но и Александр Лукашенко.

ПАСЕ также утвердила свои требования по созданию специального трибунала по преступлению агрессии. Местом проведения трибунала предлагается Гаага.

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Беларусь приравняли к России

На текущей сессии ассамблеи приняли резолюцию ПАСЕ о правовых и правозащитных составляющих агрессии России против Украины. В этом документе большое внимание уделено созданию нового международно-правового механизма наказания за преступление агрессии.

Также члены ассамблеи решили, что ответственность за военные действия в Украине будут нести представители руководства России и Белоруссии, содержащиеся в документе упоминаются на одном уровне.

Российские и белорусские политические и военные лидеры, которые планировали, готовили, инициировали или осуществляли эти действия, и которые могли контролировать или управлять политическими или военными действиями государства, должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности,

– говорится в резолюции.

Кроме того, ПАСЕ отмечает необходимость расследования военных преступлений, преступлений против человечности и обвинений в геноциде, подпадающих под юрисдикцию Международного уголовного суда.

Члены ассамблеи подчеркнули, что Совет Европы должен играть ключевую роль в создании спецтрибунала.

Нюрнбергский трибунал для Путина: коротко

В ООН распространяют проект резолюции, предусматривающей создание специального трибунала против военно-политического руководства России По образцу предлагают Нюрнбергский трибунал.

По данным СМИ, даже в Вашингтоне уже больше открыты идее создания специального трибунала против России. В частности, как отмечает издание, этому способствует ее активное продвижение со стороны украинского руководства, в том числе и президента Владимира Зеленского.

В Вашингтоне сейчас рассматривают 2 варианта создания трибунала: