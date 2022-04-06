ПАСЕ следует люстрировать сателлитов России, которые распространяют ее голос, – Садовый

Из-за своих поступков Россия потеряла легитимность в Совете Европы. Но она имеет много агентов, которые засели в аналитических и международных организациях за последние 30 лет и распространяют разную дезинформацию. Их нужно люстрировать.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый во время встречи с делегацией комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и его президентом Тини Коксом.

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Он призвал представителей ПАСЕ пересмотреть свой подход к своим работникам. Оттуда нужно выгнать разных российских сателлитов.

Парламентской ассамблее следует пересмотреть требования к своим работникам и провести люстрацию среди политического и административного состава,

– написал Садовый.

Также они обсудили ситуацию в Мариуполе. Недавно стало известно, что россияне привезли туда мобильные крематории, чтобы скрыть свои ужасающие зверства против мирных людей.

Садовый также призвал создать специальную комиссию, которая будет расследовать все военные преступления России на территории Украины. Это ведь настоящий геноцид народа.

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