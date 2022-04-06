Про це заявив міський голова Львова Андрій Садович під час зустрічі із делегацією комітету Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) та її президентом Тіні Коксом.

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Він закликав представників ПАРЄ переглянути свій підхід до власних працівників. Звідти потрібно вигнати різних російських сателітів.

Парламентській асамблеї варто переглянути вимоги до своїх працівників та провести люстрацію серед політичного та адміністративного складу, – написав Садовий.

Також вони обговорили ситуацію в Маріуполі. Нещодавно стало відомо, що росіяни привезли туди мобільні крематорії, щоб приховати свої жахливі звірства проти мирних людей.

Садовий також закликав створити спеціальну комісію, яка розслідуватиме усі воєнні злочини Росії на території України. Адже це справжній геноцид народу.

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