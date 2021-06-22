На парламентария пожаловались из-за того, что он во время выступления продемонстрировал национальный флаг Украины, простреленный российскими пулями на Донбассе и, задавая вопросы Ангеле Меркель, назвал Путина "убийцей".
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По итогам обсуждения на закрытом заседании профильного комитета сочли, что Алексей Гончаренко не нарушал правил Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Причина проста – оба совершенных действия не запрещены в ПАСЕ.
На своей странице в телеграмме нардеп подтвердил эту информацию.
Никаких санкций не будет,
– заявил он.
Коротко о скандале с Гончаренко
- Основанием для лишения слова стало обращение Петра Толстого, которого Гончаренко назвал негодяем.
- По словам украинского нардепа, он также рассказал правду о царе главы российской делегации – Путине.
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