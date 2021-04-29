Парламентская ассамблея Совета Европы наложила на члена украинской делегации Алексея Гончаренко санкцию, забрав у него право голоса на 3 месяца. В Министерстве иностранных дел выступили с осуждением таких действий ПАСЕ.

Об отношении ведомства к ситуации с Гончаренко и ПАСЕ изданию рассказал спикер МИД Олег Николенко.

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МИД о решении ПАСЕ

Министерство иностранных дел Украины выражает поддержку украинской делегации в ПАСЕ и осуждает дискриминационное отношение к одному из ее членов,

– говорится в ответе.

Согласно позиции ведомства, решение регламентного комитета ПАСЕ диссонирует с "вызывающим поведением делегации России, которая сводит свое участие в ассамблее исключительно к прикрытию и оправданию агрессивных действий российского руководства против стран-соседей".

"ПАСЕ будет играть ту важную роль, которой ее наделили отцы-основатели. Прежде всего это касается эффективной защиты верховенства права, прав человека и демократии во всех государствах-членах Совета Европы", – добавил Николенко.

Он также отметил, что лидерство организации особенно необходимо теперь для противодействия противоправным действиям России, которая развязала вооруженную агрессию в центре Европы, а также совершает массовые нарушения прав человека на оккупированных ею территориях Украины, Грузии и Молдовы.

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