Санкции ПАСЕ против Гончаренко: на ситуацию отреагировали в МИД
Парламентская ассамблея Совета Европы наложила на члена украинской делегации Алексея Гончаренко санкцию, забрав у него право голоса на 3 месяца. В Министерстве иностранных дел выступили с осуждением таких действий ПАСЕ.
Источник:"Радио Свобода"
Об отношении ведомства к ситуации с Гончаренко и ПАСЕ изданию рассказал спикер МИД Олег Николенко.
Читайте также Украинская делегация в ПАСЕ отреагировала на санкции против Гончаренко
МИД о решении ПАСЕ
Министерство иностранных дел Украины выражает поддержку украинской делегации в ПАСЕ и осуждает дискриминационное отношение к одному из ее членов,
– говорится в ответе.
Согласно позиции ведомства, решение регламентного комитета ПАСЕ диссонирует с "вызывающим поведением делегации России, которая сводит свое участие в ассамблее исключительно к прикрытию и оправданию агрессивных действий российского руководства против стран-соседей".
"ПАСЕ будет играть ту важную роль, которой ее наделили отцы-основатели. Прежде всего это касается эффективной защиты верховенства права, прав человека и демократии во всех государствах-членах Совета Европы", – добавил Николенко.
Он также отметил, что лидерство организации особенно необходимо теперь для противодействия противоправным действиям России, которая развязала вооруженную агрессию в центре Европы, а также совершает массовые нарушения прав человека на оккупированных ею территориях Украины, Грузии и Молдовы.
Скандал с Алексеем Гончаренко: коротко
- Ранее ПАСЕ лишила украинского делегата права выступления на 3 месяца.
- Основанием для этого стало обращение главы российской делегации Петра Толстого, которого в соцсетях Гончаренко назвал негодяем и, по словам украинского нардепа, рассказал правду о его царе – Владимире Путине.
- За неделю до того президент ПАСЕ оборвал выступление Гончаренко, когда он пытался продемонстрировать обстрелянный украинский флаг, чтобы напомнить, что в Украине до сих пор идет война с Россией.
Поделиться новостью