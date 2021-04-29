Украинская делегация в ПАСЕ отреагировала на санкции против Гончаренко
ПАСЕ на 3 месяца лишила права выступления члена украинской делегации Алексея Гончаренко. Все из-за доноса председателя российской делегации Петра Толстого, которому "досталось" от украинского депутата. Постоянная делегация нашего государства в ПАСЕ обеспокоена таким решением.
Источник:украинская делегация в ПАСЕ
Украинские делегаты подчеркнули, что считают причину такого решения Парламентской ассамблеи дискуссионной, но его последствия могут быть опасными.
К слову По Из-за обстреляного украинского флага: в ПАСЕ прервали выступление Гончаренко и пригрозили санкциями
Мы, члены постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, выражаем глубокое разочарование решением комитета по вопросам правил процедуры по лишению Алексея Гончаренко права выступления на 3 месяца,
– говорится в заявлении украинской делегации.
Украинские депутаты заверили, что как члены Ассамблеи уважают и соблюдают регламент и остаются сторонниками конструктивного подхода к деятельности ПАСЕ.
"Последствия такого беспрецедентного решения могут быть опасными с точки зрения свободы выражения и свободы слова в ПАСЕ. Особенно, учитывая тот факт, что соответствующее решение касается высказываний делегата в социальных сетях, а не во время его публичного выступления в Ассамблее", – отметили украинские делегаты.
Резюмируя, они выразили надежду, что в своей деятельности руководство Парламентской ассамблеи будет бороться с двойными стандартами.
Коротко о скандале с Алексеем Гончаренко:
- Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы лишила украинского делегата права выступления на 3 месяца.
- Основанием для этого стало обращение председателя российской делегации Петра Толстого, которого в соцсетях Гончаренко назвал негодяем и, по словам украинского депутата, рассказал правду про его царя – Владимира Путина.
- В украинском обществе эта тема была очень громкой на фоне другого скандала – ровно за неделю до этого президент ПАСЕ оборвал выступление Гончаренко, когда тот пытался продемонстрировать обстрелян украинский флаг, чтобы напомнить, что в Украине до сих пор идет война с Россией.
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