ПАСЕ на 3 месяца лишила права выступления члена украинской делегации Алексея Гончаренко. Все из-за доноса председателя российской делегации Петра Толстого, которому "досталось" от украинского депутата. Постоянная делегация нашего государства в ПАСЕ обеспокоена таким решением.

Украинские делегаты подчеркнули, что считают причину такого решения Парламентской ассамблеи дискуссионной, но его последствия могут быть опасными.

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Мы, члены постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, выражаем глубокое разочарование решением комитета по вопросам правил процедуры по лишению Алексея Гончаренко права выступления на 3 месяца,

– говорится в заявлении украинской делегации.

Украинские депутаты заверили, что как члены Ассамблеи уважают и соблюдают регламент и остаются сторонниками конструктивного подхода к деятельности ПАСЕ.

"Последствия такого беспрецедентного решения могут быть опасными с точки зрения свободы выражения и свободы слова в ПАСЕ. Особенно, учитывая тот факт, что соответствующее решение касается высказываний делегата в социальных сетях, а не во время его публичного выступления в Ассамблее", – отметили украинские делегаты.

Резюмируя, они выразили надежду, что в своей деятельности руководство Парламентской ассамблеи будет бороться с двойными стандартами.

Коротко о скандале с Алексеем Гончаренко: