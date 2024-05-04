Погода на Пасху: в каких областях пройдут дожди и грозы, где будут заморозки

Уже в это воскресенье христиане восточного обряда будут отмечать Пасху. Синоптики спрогнозировали, какой погоды ждать.

Так, Игорь Кибальчич рассказал, в каких областях пройдут дожди, а также где прогремят грозы 5 мая.

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Прогноз погоды на Пасху

Синоптик отметил, что в западных областях в это воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков. Только днем на Житомирщине и на Закарпатье местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром также возможен местами туман. Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью 4 – 9 тепла, днем 19 – 24.

На Севере ночью будет без осадков, далее – утром и днем уже пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью 3 – 8 тепла. Днем 17 – 23 градуса.

В центральных областях Украины преимущественно также будет без осадков. Только днем и вечером на Полтавщине и Черкасщине местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2 – 7 тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0 – 3 градуса, днем пригреет до 16 – 21 градуса.

На Пасху в южной части и Крыму малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура ночью 2 – 7 тепла, днем также до +21 градуса.

На Востоке также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Ночью 1 – 6 тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0 – 3 градуса. Днем 14 – 19 тепла.

Кстати, Игорь Кибальчич писал, что в результате поступления холодной воздушной массы из районов Баренцева моря и Новой Земли, в большинстве областей Украины на выходных ожидается прохладная, на Левобережье холодная погода, преимущественно без осадков.

На Севере и Востоке ночью возможны заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе. Интересно, что похолодание практически не коснется только жителей западных областей. Там сохранится комфортная теплая погода со слабым ветром и местами небольшим дождем на Пасху.