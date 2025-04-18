Сколько украинцев планируют посетить храмы на Пасху: данные опроса

90% украинцев будут праздновать Пасху несмотря на войну. Интересно, что в этом году храмы планируют посетить даже больше людей, чем в 2023 году. Об этом свидетельствуют данные опроса.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Gradus.

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Сколько верующих пойдет в храм на Пасху

Компания Gradus провела опрос относительно того, пойдут ли люди в церковь на Пасху. В течение пасхальной недели это сделает более 51% респондентов. Большинство пойдет на службу в воскресенье, однако некоторые ходят в храм в Чистый четверг и в Страстную пятницу.



Сколько людей пойдут в церковь на Пасху в 2025 году / Инфографика Gradus

"20% респондентов сказали, что им трудно ответить или они еще не определились. Зато 29% сообщили, что не планируют идти в храм, и этот показатель значительно уменьшился по сравнению с 2023 годом (40%). Такая динамика, очевидно, связана с попыткой украинцев жить полноценной жизнью несмотря на войну", – подчеркивают социологи.

Обратите внимание! Власти и спецслужбы предупреждают об угрозе атак на Пасху, а также до праздника и после него. В СБУ обратились к украинцам.

Они добавили, что молодежь все чаще воспринимает духовность как частное дело. Новые формы веры не обязательно связаны с институциональной церковью, поскольку украинцы все чаще ищут для нее нового выражения.