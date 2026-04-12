Динозавр, корм для котов, жареная курица: какие странные вещи святили украинцы на Пасху
На Пасху 2026 года украинцы приносили в церковь для освящения странные вещи, такие как пластиковый динозавр, корм для котов и жареную курицу.
- В социальных сетях пользователи делились фотографиями освященных предметов, среди которых были собаки, круги и энергетики.
С течением времени появляются новые традиции. Но на Пасху в 2026 году может показаться, что кое-кто решил посоревноваться в том, что бы наиболее странного принести в церковь.
Детали передает 24 Канал.
К теме "Я вас люблю и с немытыми окнами": пасхальные мемы, за которые не будет стыдно
Что было в корзинах украинцев на Пасху 2026 года?
В соцсети Threads люди публиковали фотографии вещей, которые их удивили. И если одни удивлялись в отношении кого-то, то другие хвастались своими придумками. К сожалению, некоторые были достаточно циничными.
Есть ли вещи, которые нельзя святить? Священник храма святых Кирилла и Мефодия во Львове, духовник УКУ, руководитель пресс-службы Львовской Архиепархии УГКЦ отец Михаил Квасюк объяснил 24 Каналу: запрещенных продуктов практически нет. Но каждый продукт должен что-то символизировать. Просто приносить что-то в церковь ради наслаждения не стоит.
Как реагировали в сети на диковинку в корзинах:
- "Что самое странное сегодня святили, по вашим наблюдениям? Мои: 5 айфонов на продажу, собаки, киндеры, энергетики какие-то. Про фрукты молчу. Хоть священники четко артикулируют – для этого есть Преображение Господне", – возмутился пользователь andriiyovych.
- "Кто-то святил бананы, кто-то паску, кто-то ключи, а кто-то... а что святили вы из нестандартного?" – спросил vv.mova.
- "Никогда не понимала людей, которые в корзине несут полстола в церковь. В моей голове никогда не уложится, как можно святить колбасу. Только паска и яйца. А Вы на какой стороне?" – удивилась vk_vikki_a.
Кстати, как церковь относится к куличам с начинкой? Отец Михаил Квасюк рассказал 24 Каналу, что это не имеет значения. Принести святить можно и покупную паску, но важно, чтобы ее потребляли с верой.
Какие продукты и вещи святили украинцы в древности?
Это были писанки и крашанки, мясо, сыр, соль и хрен. Среди "экзотики" – мак, чеснок, крапива и пшено. А вот среди странных предметов были нож, мел, ключ и купюры.
Интересно, что плетеные корзины из лозы появились совсем недавно. Ранее вместо них были специальные паскивники или даже корыта.