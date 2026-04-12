Динозавр, корм для котов, жареная курица: какие странные вещи святили украинцы на Пасху

С течением времени появляются новые традиции. Но на Пасху в 2026 году может показаться, что кое-кто решил посоревноваться в том, что бы наиболее странного принести в церковь.

Детали передает 24 Канал.

Что было в корзинах украинцев на Пасху 2026 года?

В соцсети Threads люди публиковали фотографии вещей, которые их удивили. И если одни удивлялись в отношении кого-то, то другие хвастались своими придумками. К сожалению, некоторые были достаточно циничными.

Что странного освятили украинцы в этом году в церкви

Есть ли вещи, которые нельзя святить? Священник храма святых Кирилла и Мефодия во Львове, духовник УКУ, руководитель пресс-службы Львовской Архиепархии УГКЦ отец Михаил Квасюк объяснил 24 Каналу: запрещенных продуктов практически нет. Но каждый продукт должен что-то символизировать. Просто приносить что-то в церковь ради наслаждения не стоит.

Как реагировали в сети на диковинку в корзинах:

"Что самое странное сегодня святили, по вашим наблюдениям? Мои: 5 айфонов на продажу, собаки, киндеры, энергетики какие-то. Про фрукты молчу. Хоть священники четко артикулируют – для этого есть Преображение Господне", – возмутился пользователь andriiyovych.

"Кто-то святил бананы, кто-то паску, кто-то ключи, а кто-то... а что святили вы из нестандартного?" – спросил vv.mova.

"Никогда не понимала людей, которые в корзине несут полстола в церковь. В моей голове никогда не уложится, как можно святить колбасу. Только паска и яйца. А Вы на какой стороне?" – удивилась vk_vikki_a.

Кстати, как церковь относится к куличам с начинкой? Отец Михаил Квасюк рассказал 24 Каналу, что это не имеет значения. Принести святить можно и покупную паску, но важно, чтобы ее потребляли с верой.

