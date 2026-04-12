До теми "Я вас люблю і з непомитими вікнами": великодні меми, за які не буде соромно

Що було у кошиках українців на Великдень 2026 року?

У соцмережі Threads люди публікували фотографії речей, які їх здивували. І якщо одні дивувалися з когось, то інші хизувалися своїми придумками. На жаль, деякі були досить цинічними.

Що дивного освятили українці цього року в церкві / Скриншоти 24 Каналу

Чи є речі, які не можна святити? Священник храму святих Кирила і Методія у Львові, духівник УКУ, керівник пресслужби Львівської Архиєпархії УГКЦ отець Михайло Квасюк пояснив 24 Каналу: заборонених продуктів практично немає. Але кожен продукт має щось символізувати. Просто приносити щось до церкви задля насолоди не варто.

Як реагували в мережі на дивину в кошиках:

"Що найдивніше сьогодні святили, за вашими спостереженнями? Мої: 5 айфонів на продаж, собаки, кіндери, енергетики якісь. Про фрукти мовчу. Хоч священники чітко артикулюють – для цього є Преображення Господнє", – обурився користувач andriiyovych.

"Хтось святив банани, хтось паску, хтось ключі, а хтось … а що святили ви із нестандартного?" – запитав vv.mova.

"Ніколи не розуміла людей, які у кошику несуть пів стола до церкви. В моїй голові ніколи не вкладеться, як можна святити ковбасу. Лише паска та яйця. А Ви на якому боці?" – здивувалася vk_vikki_a.

До речі, як церква ставиться до пасок із начинкою? Отець Михайло Квасюк розповів 24 Каналу, що це не має значення. Принести святити можна і покупну паску, але важливо, щоб її споживали з вірою.

Які продукти і речі святили українці в давнину?