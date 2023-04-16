День, который несет надежду: военный капеллан сказал, как поддержать наших воинов на Пасху

16 апреля Украина празднует Воскресение Христово. В этот день очень важно помолиться и поддержать наших военных.

Об этом 24 Каналу рассказал военный капеллан Гарнизонного храма св. ап. Петра и Павла УГКЦ Андрей Сиданыч. Он добавил, что сегодня военные капелланы рядом с нашими военными на передовой совместно освящают пасхи.

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Поддерживайте наших защитников

Сиданич отметил, что на передовой капеллане и военные находят возможность совместной молитвы и освящения пасхальных корзин. Даже в такой праздничный день враг свирепствует и продолжает свои атаки на Пасху.

"Пасха – это день, который несет нам надежду и говорит, что победа вот-вот наступит. Воскресение Господне – праздник, который говорит, что тьма будет преодолена светом – нашими светлыми воинами. Мы искренне благодарим наших военных за служение. Они являются воинами света. Важно, чтобы каждый помнил, что Господь рядом. Я желаю всем украинцам верить в победу, ведь тот, кто есть с Богом, тот всегда победит", – подчеркнул военный капеллан.

Он добавил, что в такие дни очень важно поддерживать наших защитников и защитниц – быть рядом с их семьями, чтобы они, находясь там на передовой, знали, что о семьях заботятся.

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