В ролике митрополит УПЦ МП Онуфрий решил стать в защиту бывшего настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита УПЦ МП Павла Лебедя. Видео, снятое для поддержки Паши "Мерседеса", появилось в сети, передает 24 Канал.

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Онуфрий пожелал Божьей помощи Паше "Мерседесу"

В ролике Онуфрий обратился к Павлу Лебедю. Он отметил, что до него дошли слухи, что митрополита отправили в СИЗО. По словам митрополита УПЦ МП, соответствующую известие "восприняли с грустью, сожалением".

Но я знаю, что вы добрый монах, добрый архиерей, добрый наместник святой Лавры Печерской. И тут просто какое-то недоразумение... Вы недостойны этого, чтобы вас держать в СИЗО,

– заявил Онуфрий.

Пожелал Божьей помощи Павлу Лебедю: смотрите видео

Заметим, что накануне пожаловаться на Пашу "Мерседеса" в СИЗО решил патриарх Кирилл. Он сетовал, что митрополит может не пережить свое заключение.

Очень взволновало возможное состояние Паши "Мерседеса" того человека, ранее благословлявшего оккупантов убивать украинцев. Он решил высказать свое "экспертное" мнение относительно того, что митрополита отправили в СИЗО.

Он решил показательно забить тревогу. Мол, уже обратился к руководителям христианских церквей, а также международным организациям. Он сетует на то, что Павел Лебедь в СИЗО может умереть.

Мы больше склонны к мнению, что Паша "Мерседес" не готов менять поместье на камеру в СИЗО. Ведь его круглосуточный арест можно считать отдыхом в 5-звездном отеле, если сравнивать с изолятором.

Паша "Мерседес" будет сидеть в СИЗО