Согласно решению суда, Паша "Мерседес" может поехать на "ретрит" в СИЗО или оплатить залог. Его сумма составляет более 33 миллионов гривен.

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В суде заявили, что одиозный митрополит, который находился под домашним арестом, нарушил обязанности, наложенные на него судом. Паша "Мерседес" общался с одним из свидетелей по делу. По данным прокурора, Лебедь отлично знал об этом запрете.

Кроме того, суд опасается, что находясь вне СИЗО Паша "Мерседес" может уничтожить или исказить доказательства.

Как отреагировал Кирилл

Патриарх Кирилл, ранее благословивший оккупантов убивать украинцев, решил "помочь" Паше. Он показательно забил тревогу и заявил, что уже обратился к руководителям христианских церквей и международных организаций. В качестве аргумента, почему Паша "Мерседес" вроде бы не может находиться в СИЗО, патриарх Кирилл выбрал самую абсурдную из версий: он будто бы может умереть. Мог бы придумать что-то более правдоподобное. Вероятно, Пашу "Мерседеса" не устраивают условия, потому что он любит, чтобы все было "дорого-богато".