Об этом стало известно из зала суда. Так, был удовлетворен круглосуточный домашний арест митрополита до 1 июля.

Важно Никогда не был на стороне агрессии, – митрополит Павел оправдывается в зале суда

Суд продлил Паше "Мерседесу" меру пресечения

Как стало известно, суд удовлетворил ходатайство прокурора продлить круглосуточный домашний арест до 1 июля с обязательством носить браслет.

Просим до 1 июля продлить домашний арест по подозрению Петра Лебедя в оправдывании вооруженной агрессии России и унижении граждан в связи с религиозными убеждениями. Досудебное расследование продолжается,

– отметил прокурор Евгений Завистовский.

На это уже отреагировал митрополит. Он обратился к прокурору и следователю СБУ.

"Вам не стыдно, что вы пишете? Одному и другому", – сказал Паша "Мерседес".

Вручение подозрения Паше "Мерседесу": все, что известно