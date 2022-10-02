Глава Киево-Печерской лавры "Мерседес" уехал в Молдову: его 6 часов проверяли на границе

Петр Лебедь, известный как "Паша Мерседес", уехал в Молдову в сентябре. Его подозревали в контрабанде церковных ценностей.

"Пашу Мерседеса" проверяли на границе 6 часов. Однако, по информации Украинской правды, он в конце сентября пересек границу, но контрольные службы не имели претензий к его багажу.

На тему Настоятель Киево-Печерской лавры, вероятно, отчитал монаха за критику путина: запись разговора

В Госпогранслужбе отметили, что не могут ничего рассказать о священнике, поскольку не имеют права предоставлять информацию о третьих лицах.

Подарил правоохранителям шоколадки

Петру Лебедю 61 год. Следовательно, он может законно пересекать границу.

Сам митрополит 2 октября опубликовал видео. Он подтверждает, что уехал в Молдову, но на диагностику. По словам Лебедя, его держали на границе 6 часов из-за жалобы, которую получили правоохранители.

Нас держали шесть часов на таможенном контроле. Долго нас мурыжили, – заявил он.

"Мерседес" заверил, что вез 3 иконы, но сам купил их и они не имеют исторической ценности. Священник отметил, что ситуация завершилась мирно и подарил правоохранителям шоколадки и календарики.

Обратите внимание – московская церковь поддерживает убийства украинцев: смотрите видео