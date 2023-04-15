Как отмечает Оперативное командование "Север", накануне праздников воины приступили к традиционному разрисовыванию писанок. Впрочем, вместо яиц – гранаты.

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Боевые писанки от ВСУ

Пасха только завтра, а наши защитники уже готовят "праздничные подарки" для окупантов. Этот дух предков-казаков сломать не по силам никому,
– говорится в сообщении.

На фото, опубликованном командованием, видно, что воины охотно разрисовали гранаты украинскими символами и орнаментами. На некоторых уместились патриотические надписи.


В ВСУ тоже готовятся к Пасхе / Фото ОК "Север"


Украинские писанки взрывные в этом году / Фото ОК "Север"

Оккупанты не останутся без поздравлений от ВСУ / Фото "ОК Север"


Пасха на Передовой / Фото ОК "Север"

Возможны провокации на Пасху

  • В ОК "Юг" предупредили, что в канун Пасхи не исключено, что россияне могут нанести массированный ракетный удар по Украине. Следовательно, пренебрегать сигналами воздушной тревоги во время праздников не стоит.
  • Россия вывела в акватории Черного моря свои ракетоносители в канун Пасхи. В частности, недавно враг вывел еще один ракетоноситель. По состоянию на утро 15 апреля общий боезапас до 8 ракет.