Як зазначає Оперативне командування "Північ", напередодні свят воїни взялися до традиційного розмальовування писанок. Втім, цьогоріч замість яєць – гранати.
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Бойові писанки від ЗСУ
Великдень тільки завтра, а наші захисники вже готують "святкові подарунки" для окупантів. Цей дух предків-козаків зламати не під силу нікому,
– йдеться у повідомленні.
На фото, які опублікувало командування, видно, що воїни залюбки розмалювали гранати українськими символами та орнаментами. На деяких вмістилися патріотичні надписи.
У ЗСУ теж готуються до Великодня / Фото ОК "Північ"
Українські писанки цьогоріч вибухові / Фото ОК "Північ"
Окупанти не залишаться без вітань від ЗСУ / Фото "ОК Північ"
Великдень на Передовій / Фото ОК "Північ"
Можливі провокації на Великдень
- В ОК "Південь" попередили, що напередодні Великодня не виключено, що росіяни можуть завдати масованого ракетного удару по Україні. Відтак, нехтувати сигналами повітряної тривоги під час свят не варто.
- Росія вивела в акваторії Чорного моря свої ракетоносії напередодні Великодня. Зокрема, нещодавно ворог вивів ще один ракетоносій. Станом на ранок 15 квітня загальний боєзапас до 8 ракет.