Однако посвятить пасхи можно тогда, когда закончится комендантский час. 24 Канал подробнее расскажет о расписании богослужений в главных храмах Львова.

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Расписание богослужений во Львове

Архикафедральный собор святого Юрия – 14 апреля:

9:00 – Великие Царские Времена, вечерняя с выставлением Плащаницы,

14:00 – Молитва Иисуса за онкологических больных,

18:00 – Иерусалимская Утреня.

15 апреля:

9:00 – вечерняя с Божественной Литургией святого Василия Великого,

12:00-20:00 – благословение куличей и прочей пищи (каждые полчаса),

14:00 – Молитва Иисуса за онкологических больных,

20:30 – Надгробное, Пасхальная Утреня; архиерейская Божественная Литургия.

16 апреля:

7:30, 9:00, 11:00, 18:00 – божественная литургия.

Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла – 14 апреля:

8:00 – Великие Царские Времена, исповедь, вечерняя с выставлением Плащаницы,

17:00 – Иерусалимская утреня, исповедь.

15 апреля:

9:00 – вечерняя с Литургией святого Василия Великого, исповедь,

12:00-21:00 – посвящение ремней.

16 апреля:

6:30 – Надгробное, Воскресная утреня, божественная литургия (посвящение куличей),

9:00, 11:00, 13:00 – божественная литургия (посвящение куличей),

15:00 – Византийская Божественная Литургия на английском языке,

17:00 – божественная литургия (посвящение куличей),

18:00 – Большая вечерняя.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ – 14 апреля:

8:00 – Царское время, вечерняя с выставлением плащаницы,

18:00 – Иерусалимская утреня.

15 апреля:

8:00 – вечерняя с литургией святого Василия Великого,

12:00-20:00 – посвящение ремней.

16 апреля:

7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 – божественная литургия.

Храм святого Архистратига Михаила – 14 апреля:

7:00 – Царские времена,

10:00 – вечерняя с выносом плащаницы,

16:00 – Иерусалимская утреня.

15 апреля:

7:00 – Времена,

9:00 – вечерняя с литургией Василия Великого,

14:00-20:00 – посвящение ремней.

16 апреля:

6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – праздничная литургия.

Храм святых Владимира и Ольги – 14 апреля:

6:30 – Времена, большая вечерняя с выносом плащаницы,

18:00 – Иерусалимская утреня.

15 апреля:

6:30 – литургия Василия Великого с вечерней,

12:00-21:00 – посвящение ремней.

16 апреля:

7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 – святая литургия Иоанна Златоустого.

Храм святых Ольги и Елизаветы – 14 апреля:

8:00 – Царское время, вечерняя с выставлением плащаницы,

18:00 – Иерусалимская утреня.

15 апреля:

9:00 – святая литургия Василия Великого с вечерней,

с 14:00 – посвящение ремней.

16 апреля:

6:15 – Надгробное (хранение плащаницы),

6:45 – Воскресная утреня,

8:00, 10:00, 12:00 – божественная литургия

Церковь Успения Богородицы ВТО – 14 апреля:

7:00 – Царские времена, изобразительные, вечерняя с образом выноса плащаницы,

18:00 – Иерусалимская утреня, крестный ход.

15 апреля:

8:30 – святая литургия,

14:00 – начало свечения куличей,

21:00 – чтение деяний святых апостолов.

16 апреля:

6:00 – Пасхальная утреня, святая литургия, освящение куличей,

10:00 – святая литургия, освящение куличей,

18:00 – Пасхальная вечерняя.

Свято-Покровский кафедральный собор – 14 апреля:

7:30 – Царские времена,

9:00 – вечерняя с выносом плащаницы,

17:00 – Иерусалимская утреня с погребением плащаницы.

15 апреля:

9:00 – вечерняя с литургией святого Василия Великого,

11:00-22:00 – освящение пасхальных приношений,

22:00 – чтение деяний святых апостолов.

16 апреля:

6:30 – полноношница;

7:00 – Пасхальная утреня,

8:00 – божественная литургия святого Иоанна Златоустого, посвящение куличей,

11:00 – божественная литургия,

17:00 – большая вечерняя.

Напомним, что недавно власти Киева рассказали, как будут проходить богослужения в столице.