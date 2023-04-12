Однако посвятить пасхи можно тогда, когда закончится комендантский час. 24 Канал подробнее расскажет о расписании богослужений в главных храмах Львова.
К теме Комендантский час на Пасху: какие ограничения будут действовать в областях Украины
Расписание богослужений во Львове
Архикафедральный собор святого Юрия – 14 апреля:
- 9:00 – Великие Царские Времена, вечерняя с выставлением Плащаницы,
- 14:00 – Молитва Иисуса за онкологических больных,
- 18:00 – Иерусалимская Утреня.
15 апреля:
- 9:00 – вечерняя с Божественной Литургией святого Василия Великого,
- 12:00-20:00 – благословение куличей и прочей пищи (каждые полчаса),
- 14:00 – Молитва Иисуса за онкологических больных,
- 20:30 – Надгробное, Пасхальная Утреня; архиерейская Божественная Литургия.
16 апреля:
- 7:30, 9:00, 11:00, 18:00 – божественная литургия.
Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла – 14 апреля:
- 8:00 – Великие Царские Времена, исповедь, вечерняя с выставлением Плащаницы,
- 17:00 – Иерусалимская утреня, исповедь.
15 апреля:
- 9:00 – вечерняя с Литургией святого Василия Великого, исповедь,
- 12:00-21:00 – посвящение ремней.
16 апреля:
- 6:30 – Надгробное, Воскресная утреня, божественная литургия (посвящение куличей),
- 9:00, 11:00, 13:00 – божественная литургия (посвящение куличей),
- 15:00 – Византийская Божественная Литургия на английском языке,
- 17:00 – божественная литургия (посвящение куличей),
- 18:00 – Большая вечерняя.
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ – 14 апреля:
- 8:00 – Царское время, вечерняя с выставлением плащаницы,
- 18:00 – Иерусалимская утреня.
15 апреля:
- 8:00 – вечерняя с литургией святого Василия Великого,
- 12:00-20:00 – посвящение ремней.
16 апреля:
- 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 – божественная литургия.
Храм святого Архистратига Михаила – 14 апреля:
- 7:00 – Царские времена,
- 10:00 – вечерняя с выносом плащаницы,
- 16:00 – Иерусалимская утреня.
15 апреля:
- 7:00 – Времена,
- 9:00 – вечерняя с литургией Василия Великого,
- 14:00-20:00 – посвящение ремней.
16 апреля:
- 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – праздничная литургия.
Храм святых Владимира и Ольги – 14 апреля:
- 6:30 – Времена, большая вечерняя с выносом плащаницы,
- 18:00 – Иерусалимская утреня.
15 апреля:
- 6:30 – литургия Василия Великого с вечерней,
- 12:00-21:00 – посвящение ремней.
16 апреля:
- 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 – святая литургия Иоанна Златоустого.
Храм святых Ольги и Елизаветы – 14 апреля:
- 8:00 – Царское время, вечерняя с выставлением плащаницы,
- 18:00 – Иерусалимская утреня.
15 апреля:
- 9:00 – святая литургия Василия Великого с вечерней,
- с 14:00 – посвящение ремней.
16 апреля:
- 6:15 – Надгробное (хранение плащаницы),
- 6:45 – Воскресная утреня,
- 8:00, 10:00, 12:00 – божественная литургия
Церковь Успения Богородицы ВТО – 14 апреля:
- 7:00 – Царские времена, изобразительные, вечерняя с образом выноса плащаницы,
- 18:00 – Иерусалимская утреня, крестный ход.
15 апреля:
- 8:30 – святая литургия,
- 14:00 – начало свечения куличей,
- 21:00 – чтение деяний святых апостолов.
16 апреля:
- 6:00 – Пасхальная утреня, святая литургия, освящение куличей,
- 10:00 – святая литургия, освящение куличей,
- 18:00 – Пасхальная вечерняя.
Свято-Покровский кафедральный собор – 14 апреля:
- 7:30 – Царские времена,
- 9:00 – вечерняя с выносом плащаницы,
- 17:00 – Иерусалимская утреня с погребением плащаницы.
15 апреля:
- 9:00 – вечерняя с литургией святого Василия Великого,
- 11:00-22:00 – освящение пасхальных приношений,
- 22:00 – чтение деяний святых апостолов.
16 апреля:
- 6:30 – полноношница;
- 7:00 – Пасхальная утреня,
- 8:00 – божественная литургия святого Иоанна Златоустого, посвящение куличей,
- 11:00 – божественная литургия,
- 17:00 – большая вечерняя.
Напомним, что недавно власти Киева рассказали, как будут проходить богослужения в столице.