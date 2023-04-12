Однак посвятити паски можна тоді, коли закінчиться комендантська година. 24 Канал детальніше розповість про розклад богослужінь у головних храмах Львова.
До теми Комендантська година на Великдень: які обмеження діятимуть в областях України
Розклад богослужінь у Львові
Архикатедральний собор святого Юрія – 14 квітня:
- 9:00 – Великі Царські Часи, вечірня з виставленням Плащаниці,
- 14:00 – Ісусова Молитва за онкологічних хворих,
- 18:00 – Єрусалимська Утреня.
15 квітня:
- 9:00 – вечірня з Божественною Літургією святого Василія Великого,
- 12:00-20:00 – благословення пасок та іншої поживи (кожні пів години),
- 14:00 – Ісусова Молитва за онкологічних хворих,
- 20:30 – Надгробне, Пасхальна Утреня; архиєрейська Божественна Літургія.
16 квітня:
- 7:30, 9:00, 11:00, 18:00 – божественна літургія.
Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла – 14 квітня:
- 8:00 – Великі Царські Часи, сповідь, вечірня з виставленням Плащаниці,
- 17:00 – Єрусалимська утреня, сповідь.
15 квітня:
- 9:00 – вечірня з Літургією святого Василія Великого, сповідь,
- 12:00-21:00 – посвячення пасок.
16 квітня:
- 6:30 – Надгробне, Воскресна утреня, божественна літургія (посвячення пасок),
- 9:00, 11:00, 13:00 – божественна літургія (посвячення пасок),
- 15:00 – Візантійська Божественна Літургія англійською мовою,
- 17:00 – божественна літургія (посвячення пасок),
- 18:00 – Велика вечірня.
Церква Різдва пресвятої Богородиці УГКЦ – 14 квітня:
- 8:00 – Царські часи, вечірня з виставленням плащаниці,
- 18:00 – Єрусалимська утреня.
15 квітня:
- 8:00 – вечірня з літургією святого Василія Великого,
- 12:00-20:00 – посвячення пасок.
16 квітня:
- 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 – божественна літургія.
Храм святого Архистратига Михаїла – 14 квітня:
- 7:00 – Царські часи,
- 10:00 – вечірня з винесенням плащаниці,
- 16:00 – Єрусалимська утреня.
15 квітня:
- 7:00 – Часи,
- 9:00 – вечірня з літургією Василія Великого,
- 14:00-20:00 – посвячення пасок.
16 квітня:
- 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – святкова літургія.
Храм святих Володимира і Ольги – 14 квітня:
- 6:30 – Часи, велика вечірня з виносом плащаниці,
- 18:00 – Єрусалимська утреня.
15 квітня:
- 6:30 – літургія Василія Великого з вечірнею,
- 12:00-21:00 – посвячення пасок.
16 квітня:
- 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 – свята літургія Івана Златоустого.
Храм святих Ольги і Єлизавети – 14 квітня:
- 8:00 – Царські часи, вечірня з виставленням плащаниці,
- 18:00 – Єрусалимська утреня.
15 квітня:
- 9:00 – свята літургія Василія Великого з вечірнею,
- з 14:00 – свячення пасок.
16 квітня:
- 6:15 – Надгробне (заховання плащаниці),
- 6:45 – Воскресна утреня,
- 8:00, 10:00, 12:00 – божественна літургія
Церква Успіння Богородиці ПЦУ – 14 квітня:
- 7:00 – Царські часи, зображальні, вечірня з чином виносу плащаниці,
- 18:00 – Єрусалимська утреня, хресний хід.
15 квітня:
- 8:30 – свята літургія,
- 14:00 – початок свячення пасок,
- 21:00 – читання діянь святих апостолів.
16 квітня:
- 6:00 – Великодня утреня, свята літургія, освячення пасок,
- 10:00 – свята літургія, освячення пасок,
- 18:00 – Великодня вечірня.
Свято-покровський кафедральний собор – 14 квітня:
- 7:30 – Царські часи,
- 9:00 – вечірня з виносом плащаниці,
- 17:00 – Єрусалимська утреня із чином погребіння плащаниці.
15 квітня:
- 9:00 – вечірня з літургією святого Василія Великого,
- 11:00-22:00 – освячення пасхальних приношень,
- 22:00 – читання діянь святих апостолів.
16 квітня:
- 6:30 – полуношниця;
- 7:00 – Пасхальна утреня,
- 8:00 – божественна літургія святого Іоана Златоустого, посвячення пасок,
- 11:00 – божественна літургія,
- 17:00 – велика вечірня.
Нагадаємо, що нещодавно влада Києва розповіла, як проходитимуть богослужіння у столиці.