Однак посвятити паски можна тоді, коли закінчиться комендантська година. 24 Канал детальніше розповість про розклад богослужінь у головних храмах Львова.

До теми Комендантська година на Великдень: які обмеження діятимуть в областях України

Розклад богослужінь у Львові

Архикатедральний собор святого Юрія – 14 квітня:

9:00 – Великі Царські Часи, вечірня з виставленням Плащаниці,

14:00 – Ісусова Молитва за онкологічних хворих,

18:00 – Єрусалимська Утреня.

15 квітня:

9:00 – вечірня з Божественною Літургією святого Василія Великого,

12:00-20:00 – благословення пасок та іншої поживи (кожні пів години),

14:00 – Ісусова Молитва за онкологічних хворих,

20:30 – Надгробне, Пасхальна Утреня; архиєрейська Божественна Літургія.

16 квітня:

7:30, 9:00, 11:00, 18:00 – божественна літургія.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла – 14 квітня:

8:00 – Великі Царські Часи, сповідь, вечірня з виставленням Плащаниці,

17:00 – Єрусалимська утреня, сповідь.

15 квітня:

9:00 – вечірня з Літургією святого Василія Великого, сповідь,

12:00-21:00 – посвячення пасок.

16 квітня:

6:30 – Надгробне, Воскресна утреня, божественна літургія (посвячення пасок),

9:00, 11:00, 13:00 – божественна літургія (посвячення пасок),

15:00 – Візантійська Божественна Літургія англійською мовою,

17:00 – божественна літургія (посвячення пасок),

18:00 – Велика вечірня.

Церква Різдва пресвятої Богородиці УГКЦ – 14 квітня:

8:00 – Царські часи, вечірня з виставленням плащаниці,

18:00 – Єрусалимська утреня.

15 квітня:

8:00 – вечірня з літургією святого Василія Великого,

12:00-20:00 – посвячення пасок.

16 квітня:

7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 – божественна літургія.

Храм святого Архистратига Михаїла – 14 квітня:

7:00 – Царські часи,

10:00 – вечірня з винесенням плащаниці,

16:00 – Єрусалимська утреня.

15 квітня:

7:00 – Часи,

9:00 – вечірня з літургією Василія Великого,

14:00-20:00 – посвячення пасок.

16 квітня:

6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – святкова літургія.

Храм святих Володимира і Ольги – 14 квітня:

6:30 – Часи, велика вечірня з виносом плащаниці,

18:00 – Єрусалимська утреня.

15 квітня:

6:30 – літургія Василія Великого з вечірнею,

12:00-21:00 – посвячення пасок.

16 квітня:

7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 – свята літургія Івана Златоустого.

Храм святих Ольги і Єлизавети – 14 квітня:

8:00 – Царські часи, вечірня з виставленням плащаниці,

18:00 – Єрусалимська утреня.

15 квітня:

9:00 – свята літургія Василія Великого з вечірнею,

з 14:00 – свячення пасок.

16 квітня:

6:15 – Надгробне (заховання плащаниці),

6:45 – Воскресна утреня,

8:00, 10:00, 12:00 – божественна літургія

Церква Успіння Богородиці ПЦУ – 14 квітня:

7:00 – Царські часи, зображальні, вечірня з чином виносу плащаниці,

18:00 – Єрусалимська утреня, хресний хід.

15 квітня:

8:30 – свята літургія,

14:00 – початок свячення пасок,

21:00 – читання діянь святих апостолів.

16 квітня:

6:00 – Великодня утреня, свята літургія, освячення пасок,

10:00 – свята літургія, освячення пасок,

18:00 – Великодня вечірня.

Свято-покровський кафедральний собор – 14 квітня:

7:30 – Царські часи,

9:00 – вечірня з виносом плащаниці,

17:00 – Єрусалимська утреня із чином погребіння плащаниці.

15 квітня:

9:00 – вечірня з літургією святого Василія Великого,

11:00-22:00 – освячення пасхальних приношень,

22:00 – читання діянь святих апостолів.

16 квітня:

6:30 – полуношниця;

7:00 – Пасхальна утреня,

8:00 – божественна літургія святого Іоана Златоустого, посвячення пасок,

11:00 – божественна літургія,

17:00 – велика вечірня.

Нагадаємо, що нещодавно влада Києва розповіла, як проходитимуть богослужіння у столиці.