Комендантская ночь в храме: в полиции рассказали о Пасхальных уступках и предостережениях

В Пасхальную ночь у верующих в Киеве будет возможность посетить ночную службу. В МВД рассказали, при каких условиях и поделились предостережениями на праздники, которые стоит учитывать.

Во время телемарафона пресс-секретарь министра внутренних дел Марьяна Рева пролила свет на формат ночной службы в Пасху. Она рассказала, при каких условиях можно на нее попасть и на что следует обращать внимание, передает 24 Канал.

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Как попасть на ночную службу

Марьяна Рева подчеркнула, что комендантский час в столице длится с 00:00 до 05:00. Так что в это время запрещено находиться на улице. Но те, кто вошел в храм до 00:00 и не будут покидать его до 05:00 смогут спокойно находиться на ночной службе. Ведь, таким образом, они не нарушают комендантский час, находясь в храме.

Пресс-секретарь добавила, что во время воздушной тревоги люди будут иметь возможность покинуть храмы и перебраться в укрытия. Это они могут делать без страха, что нарушают комендантский час.

Что касается регионов, расположенных вблизи зон ведения боевых действий, то их в МВД призывали избегать массового скопления людей.

Враг понимает, что украинцы верующая нация, что обязательно пойдут выполнять ритуальные обряды. К сожалению, это может использовать в своей агрессии. Поэтому людям, живущим в регионах, близких к активным боевым действиям, стоит об этом не забывать,

– призвала она.

Марьяна Рева добавила, что люди должны помнить, что мы живем в условиях военного положения. Поэтому следует учитывать, что враг может активизироваться и совершать провокации, в частности, во время праздников.

Призывают определиться с укрытием

Глава Киевской военной администрации накануне заявлял, что верующие будут иметь возможность посещать службу ночью. Он также напомнил, что покидать храмы и находиться на улицах или других общественных местах во время комендантского часа – строго запрещено.

В то же время, попросил жителей столицы подготовиться, если они идут на ночную службу на Пасху. Следует самостоятельно узнать, где расположено ближайшее к храму укрытие. Это нужно для того, чтобы оперативно туда перебраться в случаях, когда россияне будут атаковать.