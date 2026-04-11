На одном из направлений россияне соблюдали перемирие 2 часа, – военный
- Российские войска нарушают объявленное Кремлем пасхальное перемирие, в частности на Лиманском направлении.
- Оккупанты не прекращают обстрелы из артиллерии и активно используют FPV-дроны для атак.
Российские войска фактически игнорируют объявленное Кремлем пасхальное перемирие и продолжают боевые действия. Режим тишины нарушают на Лиманском направлении.
Об этом в эфире телеканала "Мы – Украина" заявил заместитель командира мотопехотного батальона "Стальные всадники" 66-й отдельной механизированной бригады Виталий с позывным "Гума".
Придерживаются ли россияне пасхального перемирия?
Нарушения режима тишины фиксируются, в частности, на Лиманском направлении.
Он отметил, что оккупанты не прекращают обстрелы из артиллерии, а также активно применяют FPV-дроны для атак.
Так же, как в прошлом году, россиянам хватило всего два часа для так называемого перемирия. А дальше, как вы помните, начались у нас уже и штурмовые действия. Ничего не изменилось,
– добавил заместитель командира.
Обратите внимание! Эксперт по энергетике Владимир Омельченко в эфире 24 Канала объяснил, что Путин согласился на перемирие, потому что Россия зависит от экспорта нефти и газа. Украинские удары угрожают этому.
Украина предлагает продлить перемирие
Украина предложила России продолжить режим тишины после Пасхи, если обстрелы прекратятся, но армия готова отвечать в случае атак.
Россияне, вероятно, проигнорировали перемирие. Мониторинговые каналы сообщают, что оккупанты запускали беспилотник типа "Молния" на Харьковщину уже после объявления режима прекращения огня.