Оккупанты пытаются показывать Трампа слабым, в частности, относительно "пасхального перемирия". Это 24 Каналу отметил политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко.

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"Это очередная ловушка со стороны России. Они как раньше водили за нос и показывали слабость Трампа, так и сейчас это нельзя считать политико-дипломатической победой лидера Штатов, его удовлетворением глобальных миротворческих амбиций. Россияне перекрутили это. Не потому, что их принудили к миру, не Трамп достиг этого результата, а якобы Путин сделал это добровольно", – сказал он.

Обратите внимание! Минобороны России объявило об официальном завершении "пасхального перемирия" в полночь 21 апреля. Российские власти утверждают, что якобы ее вооруженные силы якобы строго придерживались режима прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. В то же время там продолжают обвинять Украину и якобы насчитали нарушения ВСУ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о 2 935 нарушениях режима тишины Россией.

"Политический капкан для Трампа"

Алексей Буряченко отметил, что Киеву постоянно нужно объяснять миру, в частности, США, что единственное, что может принести устойчивый мир в Украину хотя бы на уровне прекращения огня – это принуждение к этому России. Нельзя соглашаться с провокациями Кремля.

Страна-агрессор нападет снова, а у Украины в этот момент может не быть ни мониторинговой миссии для фиксации нарушения условий прекращения огня, ни миротворческого контингента, ни дополнительной милитаризации, ни наработанных санкций.

Именно это ключевой момент, которого добивается Россия. Они не хотят ничего подписывать. Они сейчас расставляют политический капкан для Трампа, играя на его политических амбициях,

– подчеркнул политолог.

По его словам, нашему государству нужно сотрудничество с "коалицией желающих", диалог с США. Переговоры по перемирию в Украине в Лондоне покажут, какой там будет уровень американской делегации, какие будут приняты решения, насколько они будут справедливыми и так далее.