Во время Пасхи фронт не стихал: Генштаб раскрыл, сколько было зафиксировано атак
- Российские войска совершили 91 боевое столкновение, применили 4767 дронов-камикадзе и совершили 840 обстрелов по всей линии фронта 12 апреля.
- На Покровском направлении зафиксировано 22 атаки, где украинские военные ликвидировали 55 оккупантов и уничтожили 214 БпЛА различных типов.
Российские войска в течение суток существенно активизировали боевые действия на фронте. По состоянию на 22:00 12 апреля зафиксировано 91 боевое столкновение, массированное применение дронов-камикадзе и сотни артиллерийских обстрелов.
Самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении, где враг понес потери и потерял десятки единиц техники. Об этом пишет Генштаб.
Что известно об атаках врага на Пасху?
В течение суток 12 апреля российские войска существенно активизировали боевые действия, осуществив 91 боевое столкновение по всей линии фронта.
Оккупанты также применили 4767 дронов-камикадзе и осуществили 840 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов. Самые интенсивные боевые действия продолжаются на нескольких ключевых направлениях, в частности на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано 15 обстрелов и одно боестолкновение. На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз атаковал украинские позиции, одно штурмовое действие продолжается. На Купянском направлении отбито три атаки, одна из которых еще продолжается, а на Лиманском направлении украинские силы остановили пять штурмов. На Славянском и Краматорском направлениях противник также осуществлял попытки продвижения, но без значительных успехов.
Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском направлении, где зафиксировано 22 атаки. Там украинские военные ликвидировали 55 оккупантов, уничтожили технику и 214 БпЛА различных типов.
На Константиновском направлении враг 14 раз штурмовал украинские позиции, а на Гуляйпольском – 12 раз. Также активные боевые действия фиксируются на Александровском направлении, где противник пять раз пытался улучшить свои позиции.
В общем украинские силы обороны продолжают сдерживать наступательные действия противника и наносят ему потери в живой силе и технике. На Ореховском и Приднепровском направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.
Что известно о договоренности "пасхального перемирия"?
Объявленное Россией так называемое пасхальное перемирие вступило в силу 11 апреля в 16:00. В этот период Силы обороны Украины получили приказ обеспечить соблюдение режима прекращения огня на всех направлениях – на суше, в море и в воздухе.
Впрочем, впоследствии выяснилось, что российские войска не сдержали собственных заявлений. По словам заместителя командира мотопехотного батальона "Стальные всадники" 66-й отдельной механизированной бригады Виталия с позывным "Гума", на Лиманском направлении оккупанты выдержали режим тишины всего около двух часов.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 11 апреля подчеркнул, что в случае атак со стороны врага украинские подразделения имеют право действовать зеркально. В то же время, если российские войска не будут открывать огонь, Силы обороны также будут воздерживаться от ударов.