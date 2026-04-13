Во время Пасхи фронт не стихал: Генштаб раскрыл, сколько было зафиксировано атак

Российские войска в течение суток существенно активизировали боевые действия на фронте. По состоянию на 22:00 12 апреля зафиксировано 91 боевое столкновение, массированное применение дронов-камикадзе и сотни артиллерийских обстрелов.

Самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении, где враг понес потери и потерял десятки единиц техники. Об этом пишет Генштаб.

Что известно об атаках врага на Пасху?

Оккупанты также применили 4767 дронов-камикадзе и осуществили 840 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов. Самые интенсивные боевые действия продолжаются на нескольких ключевых направлениях, в частности на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано 15 обстрелов и одно боестолкновение. На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз атаковал украинские позиции, одно штурмовое действие продолжается. На Купянском направлении отбито три атаки, одна из которых еще продолжается, а на Лиманском направлении украинские силы остановили пять штурмов. На Славянском и Краматорском направлениях противник также осуществлял попытки продвижения, но без значительных успехов.

Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском направлении, где зафиксировано 22 атаки. Там украинские военные ликвидировали 55 оккупантов, уничтожили технику и 214 БпЛА различных типов.

На Константиновском направлении враг 14 раз штурмовал украинские позиции, а на Гуляйпольском – 12 раз. Также активные боевые действия фиксируются на Александровском направлении, где противник пять раз пытался улучшить свои позиции.

В общем украинские силы обороны продолжают сдерживать наступательные действия противника и наносят ему потери в живой силе и технике. На Ореховском и Приднепровском направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.

