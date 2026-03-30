Россия может пойти на подвох во время Пасхального перемирия: военный эксперт спрогнозировал планы
- Военный эксперт считает, что Россия может использовать Пасхальное перемирие для подготовки к будущим атакам, перебросив "Шахеды" на пусковые площадки.
- Оккупанты могут согласиться на перемирие как жест, но ранее подобные соглашения нарушались именно со стороны оккупантов.
Украина готова к перемирию на Пасху, о чем сказал Владимир Зеленский. Кремль также может согласиться на такое предложение, но совсем не для реального режима тишины.
Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что в этот период враг может готовиться к будущим массированным атакам. По фронту – оккупантам не хватит времени для маневров и передислокации войск.
Смотрите также Москва готова поддержать друзей: кому Кремль отправил танкер "на помощь"
Какой подвох могут готовить россияне на Пасхальное перемирие?
По словам военного эксперта, ранее уже были попытки установить перемирие на Рождество и другие христианские праздники, и каждый раз россияне их нарушали. Согласиться оккупанты могут – для них это будет красивый жест, потому что, мол, они христиане.
Маловероятно, что враг успеет сделать за несколько дней что-то на фронте. Для усиления наступления надо перебросить хотя бы 2 – 3 бригады. А перебросить 1 бригаду – это неделя работы. Ведь надо выехать с позиций, загрузить танки и артиллерию на железнодорожные платформы, приехать поселиться и обеспечить ремонтную базу. Поэтому несколько дней перемирия на фоне тех масштабных действий, которые происходят, – это ни о чем.
Однако, поскольку россияне в эти дни не будут перебрасывать войска, учитывая то, что мы не будем использовать наши дроны, Middle Strike, HIMARS, они могут, например, перебросить большое количество "Шахедов" на пусковые площадки.
В последнее время мы видим довольно успешные удары именно по таким площадкам. Им довольно не просто перевезти большое количество "Шахедов". А здесь у них может быть время, они будут знать, что по ним не будут стрелять. Также смогут также подвезти артиллерийские боеприпасы,
– подчеркнул он
Нарожный добавил, что каждый день оккупанты запускают от 100 до 150 "Шахедов". И примерно раз в неделю есть массированная атака, когда враг применяет от 500 до 1000 "Шахедов". За один день враг может перебросить на пусковые площадки примерно 250 беспилотников – то есть вдвое больше "Шахедов", чем всегда. Однако украинская ПВО прилагает максимум усилий для сбивания воздушных целей, поэтому для Украины такое количество не является чем-то новым.
Заметьте! Нарожный также отметил, что оккупанты, вероятнее всего, снова нарушат режим тишины на Пасху, несмотря на возможную договоренность. Поэтому украинцам стоит с внимательностью относиться к сигналам воздушных тревог.
Россияне делают акцент на обстрелы "Шахедами": детали
- Владимир Зеленский отметил, что только за последнюю неделю враг применил более 3 тысяч беспилотников.
- Ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отметил, что когда атака длится почти сутки, воздушная тревога перестает восприниматься как отдельный эпизод и начинает изнурять весь день. Враг хочет терроризировать гражданское население, чтобы посеять панику, уныние, негативные мысли.
- 24 марта Россия осуществила едва ли не самую массированную дроновую атаку за весь период полномасштабного вторжения. В этот день почти все области страны пострадали от атак "Шахедами" – россияне выпустили 999 дронов.