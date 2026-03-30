Россия может пойти на подвох во время Пасхального перемирия: военный эксперт спрогнозировал планы

Украина готова к перемирию на Пасху, о чем сказал Владимир Зеленский. Кремль также может согласиться на такое предложение, но совсем не для реального режима тишины.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что в этот период враг может готовиться к будущим массированным атакам. По фронту – оккупантам не хватит времени для маневров и передислокации войск.

Смотрите также Москва готова поддержать друзей: кому Кремль отправил танкер "на помощь"

Какой подвох могут готовить россияне на Пасхальное перемирие?

По словам военного эксперта, ранее уже были попытки установить перемирие на Рождество и другие христианские праздники, и каждый раз россияне их нарушали. Согласиться оккупанты могут – для них это будет красивый жест, потому что, мол, они христиане.

Маловероятно, что враг успеет сделать за несколько дней что-то на фронте. Для усиления наступления надо перебросить хотя бы 2 – 3 бригады. А перебросить 1 бригаду – это неделя работы. Ведь надо выехать с позиций, загрузить танки и артиллерию на железнодорожные платформы, приехать поселиться и обеспечить ремонтную базу. Поэтому несколько дней перемирия на фоне тех масштабных действий, которые происходят, – это ни о чем.

Однако, поскольку россияне в эти дни не будут перебрасывать войска, учитывая то, что мы не будем использовать наши дроны, Middle Strike, HIMARS, они могут, например, перебросить большое количество "Шахедов" на пусковые площадки.

В последнее время мы видим довольно успешные удары именно по таким площадкам. Им довольно не просто перевезти большое количество "Шахедов". А здесь у них может быть время, они будут знать, что по ним не будут стрелять. Также смогут также подвезти артиллерийские боеприпасы,

– подчеркнул он

Нарожный добавил, что каждый день оккупанты запускают от 100 до 150 "Шахедов". И примерно раз в неделю есть массированная атака, когда враг применяет от 500 до 1000 "Шахедов". За один день враг может перебросить на пусковые площадки примерно 250 беспилотников – то есть вдвое больше "Шахедов", чем всегда. Однако украинская ПВО прилагает максимум усилий для сбивания воздушных целей, поэтому для Украины такое количество не является чем-то новым.

Заметьте! Нарожный также отметил, что оккупанты, вероятнее всего, снова нарушат режим тишины на Пасху, несмотря на возможную договоренность. Поэтому украинцам стоит с внимательностью относиться к сигналам воздушных тревог.

Россияне делают акцент на обстрелы "Шахедами": детали