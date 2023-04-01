Своими мыслями по поводу врученного подозрения пророссийский священнослужитель поделился, когда выступал перед прихожанами, передает 24 Канал. Он пожаловался на обыски, а также несколько статей, по которым его обвиняют.

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Заговорил, что якобы не оправдывал Россию

Сегодня мне вручили подозрение – написано по нескольким статьям. Сейчас и у меня дома обыск, одновременно и в Лавре обыск,

– сказал он

Паша "Мерседес" подчеркнул, что обвиняют его в поддержке российской агрессии против Украины. И он ее сразу же отверг, подчеркнув, что "осуждал, осуждаю и буду осуждать всевозможные попытки против нашего государства".

И то, что сделала Россия, Путин, ни в коем случае не оправдывается. И я вам говорил – я всегда стоял, стою и буду стоять на защите своей земли, своей родины,

– убеждает он.

Кроме того, Паша "Мерседес" отреагировал на обвинения в разжигании межрелигиозной розни. По словам священнослужителя, он обвиняется в том, что он назвал раскольником Эпифания. И он сразу же подчеркнул, что слишком много чести для него (Эпифания – 24 Канал), ведь "раскольник – это человек, который бы имел посвящение, а здесь нет никакого посвящения".

Что касается самого подозрения, он убеждает, что не боится его. Мол, ничего из этого не будет. Правда, не смог он обойтись без пафосного заявления

Я не боюсь... День-два, туда-сюда – я совсем не боюсь. И скажу вам еще одно – хочу пострадать за Христа,

– добавил Паша "Мерседес".

Что известно о вручении подозрения