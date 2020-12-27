Пашинян будет говорить с парламентом о своей отставке и новых выборах
Пашинян планирует обсудить с парламентом свою отставку, а также проведение досрочных выборов в стране. Нужно согласовать механизм прекращения полномочий текущего созыва.
Такой механизм предусматривает отставку премьера, 2 голосования парламента и новые выборы. Об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил в интервью "Общественному телевидению Армении".
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По словам Пашиняна, в качестве альтернативного варианта можно внести изменения в законодательство. Таким образом парламент сможет самораспуститься.
Судьбу власти должен решить народ, и один из видов волеизъявления народа – выборы,
– подчеркнул премьер.
В то же время политик добавил, когда очевидно, что невозможно проявить волю народа, оппозиция пользуется мощными финансовыми, медийными ресурсами.
Что этому предшествовало
- Пашинян 26 декабря заявил, что готов уйти с должности. Однако Пашинян утверждает, что может сделать это только по требованию народа, то есть при условии проведения досрочных выборов.
- Кроме того, премьер подчеркнул, что готов возглавить страну еще раз.
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