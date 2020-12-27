Пашинян планує обговорити з парламентом свою відставку, а також проведення дострокових виборів у країні. Потрібно узгодити механізм припинення повноважень поточного скликання.

Такий механізм передбачає відставку прем'єра, 2 голосування парламенту та нові вибори. Про це прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив в інтерв'ю "Громадському телебаченню Вірменії".

До речі Політичний труп шукає порятунку, – опозиція Вірменії про Пашиняна

За словами Пашиняна, як альтернативний варіант можна внести зміни у законодавство. Таким чином парламент зможе саморозпуститись.

Долю влади повинен вирішити народ, і один з видів волевиявлення народу – вибори,

– наголосив прем'єр.

Водночас політик додав, що, коли очевидно, що неможливо виявити волю народу, опозиція користується потужними фінансовими, медійними ресурсами.

Що цьому передувало

Пашинян 26 грудня заявив, що готовий піти з посади. Однак Пашинян стверджує, що може зробити це тільки на вимогу народу, тобто за умови проведення дострокових виборів.

Крім того, прем'єр наголосив, що готовий очолити країну ще раз.