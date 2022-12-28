Однако бояться следует еще одного – того, что Путин поддержит какие-то антидемократические силы в Армении и предпримет попытку реванша. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Враг Путина

Он отметил, что поведение Пашиняна в целом очень странное. Ведь армянский премьер пришел к власти на демократической волне, и должен понимать, что он является врагом для Путина, и останется им, что бы ни делал.

Безопасность Армении должна была быть построена властью и правительством Пашиняна без участия России. Должны были быть найдены альтернативные силы, которые могли бы обеспечить безопасность Армении. Почему Пашинян пошел по граблям – не знаю,

– подчеркнул Гудков.

Следовательно, непонятно, почему Пашинян вообще обращается к Путину, к человеку, который считает его своим врагом, а демократическое правительство Армении – угрозой российскому устройству.

Оппозиционер убежден, что Путин будет "сдавать" Пашиняна, но и без того Россия уже мало на что влияет в этом регионе. Более сильную позицию там сейчас занимает президент Турции Реджеп Эрдоган, хорошие отношения с которым имеет президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Армения находится в довольно сложной ситуации. Ее проблемы – геополитические, ведь расположена она среди стран, которые, мягко говоря, не настроены к ней дружески. У нее проблемы с Турцией, которая не признает геноцид армян. Иран также сложно назвать союзным государством, поэтому остается только Грузия.

По словам Гудкова, Армении стоило бы выстраивать отношения с Грузией, но и она сейчас испытывает огромные проблемы. Там сохраняется огромное влияние Путина, огромное влияние ФСБ, что создает серьезные проблемы на пути Грузии к демократии и свободе.

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Армения в опасности

Российский оппозиционер заметил, что сейчас Пашинян якобы стал понимать, в каком он положении. Он даже пытался не фотографироваться с Путиным на саммите ОДКБ и позволил себе критику в его адрес. Но сейчас уже поздно, ведь армянский премьер не получил никаких гарантий безопасности – ни от НАТО, ни от Франции, где большая армянская диаспора, ни от США. Так что его некому защитить.

Азербайджан же поднялся на нефтяных деньгах, часть которых вложили в армию. Кроме того, у него военно-политический союз с Турцией – абсолютно точно недружественной к Армении страной.

Ситуация в Армении очень опасная. Самая неустойчивая власть, на мой взгляд, сейчас в Армении. И я боюсь, что Путин делает как раз так, что там могут прийти силы диктатуры, какой-то тоталитаризм и так далее,

– считает Гудков.

Он добавил, что Армении действительно не нужно звать Путина, потому что он с удовольствием ее задушит, поставит людей, которые "будут смотреть ему в рот", и будет строить в Армении такую же систему, как в России.

Что Пашинян сказал Путину