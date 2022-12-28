Именно поэтому они бросают в бой все свои силы на фронт, пишет 24 канал. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в телемарафоне Единые новости заявил, что это происходит на фоне безрезультатной кампании в направлении Бахмута, Авдеевки и Угледара, а также в Луганской области.
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Что известно о переброске новых сил россиян на Донетчину
В районе Степного на Угледарском направлении мы заметили, что уже появилась, кроме ЧВК "Вагнера", ЧВК "Патриот", аффилированная с действующим министром обороны оккупанта Шойгу. Очевидно, что они подтягивают все боеспособное, чтобы добиться хоть какого-то результата,
– заявил Сергей Череватый.
Кроме того, по данным спикера, вагнеровцы из ППК "Патриот" – конкуренты. Однако пока они на разных направлениях – бойцы Пригожина под Бахмутом, Шойгу – под Угледаром.
"Я так понимаю, что прямого такого жесткого взаимодействия между ними нет, они более или менее автономно действуют. Так же, как и те же кадыровцы", – объяснил представитель Восточной группировки войск ВСУ.
Что известно о ППК "Патриот"
Частную военную компанию "Патриот" создали по инициативе минобороны России и непосредственно Шойгу. По данным росСМИ, они участвуют в боевых действиях с весны 2018 года. Состав ППК "Патриот" – кадровые российские военные, действующие специалисты главного управления генштаба России, военные юристы и бойцы их сил специальных операций.
Заметьте Вагнеровцы под Бахмутом обозвали Герасимова "под**ом": Пригожин поддержал наемников
Конфликт между Шойгу и Пригожиным: коротко
- Евгений Пригожин является владельцем ПВК "Вагнера". Именно "повар Путина" вербует на войну преимущественно зэков из России, которые затем действуют в составе вагнеровцев.
- Бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак объяснил, что создать ПВК "Вагнер" Пригожину навязали братья Ковальчуки. Последние близки к главе Кремля и защищают "повара Путина".
- После постоянной поддержки Пригожин стал критиковать Сергея Шойгу и начальника генштаба России Валерия Герасимова.
- Тогда российская армия начала пытаться подорвать основу базы вагнеровцев – не дает снарядов, есть проблемы со снабжением. Таким образом министр обороны России Сергей Шойгу надеется, что Пригожин потеряет доверие Михаила Ковальчука и свое влияние. Подробнее о конфликте читайте здесь.