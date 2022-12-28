Саме тому вони кидають в бій усі свої сили на фронт, пише 24 канал. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у телемарафоні "Єдині новини" заявив, що це відбувається на фоні безрезультатної кампанії у напрямку Бахмута, Авдіївки та Вугледара, а також на Луганщині.
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Що відомо про перекидання нових сил росіян на Донеччину
У районі Степового на Вугледарському напрямку ми помітили, що вже з'явилася, окрім ПВК "Вагнера", ПВК "Патріот", яка афілійована з чинним міністром оборони окупанта Шойгу. Очевидно, що вони підтягують усе боєздатне, аби досягти хоч якогось результату,
– заявив Сергій Череватий.
Окрім того, за даними речника, вагнерівці з ПВК "Патріот" – конкуренти. Проте наразі вони на різних напрямках – бійці Пригожина під Бахмутом, Шойгу – під Вугледаром.
"Я так розумію, що прямої такої жорсткої взаємодії між ними немає, вони більш-менш автономно діють. Так само, як й ті ж кадирівці", – пояснив речник Східного угруповання військ ЗСУ.
Що відомо про ПВК "Патріот"
Приватну військову компанію "Патріот" створили за ініціативи міноборони Росії та безпосередньо Шойгу. За даними росЗМІ, вони беруть участь в бойових діях з весни 2018 року. Склад ПВК "Патріот" – кадрові російські військові, чинні фахівці головного управління генштабу Росії, військові юристи та бійці їхніх сил спеціальних операцій.
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Конфлікт між Шойгу та Пригожиним: коротко
- Євгєній Пригожин є власником ПВК "Вагнера". Саме "кухар Путіна" вербує на війну переважно зеків з Росії, які потім діють в складі вагнерівців.
- Колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак пояснив, що створити ПВК "Вагнер" Пригожину нав'язали брати Ковальчуки. Останні близькі до глави Кремля та захищають "кухаря Путіна".
- Після постійної підтримки Пригожин почав критикувати Сєргєя Шойгу та начальника генштабу Росії Валєрія Герасімова.
- Тоді російська армія почала намагатись підірвати основу бази вагнерівців – не дає снарядів, є проблеми з постачанням. Так міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу сподівається, що Пригожин втратить довіру Міхаїла Ковальчука та свій вплив. Детальніше про конфлікт читайте тут.