Однак боятися слід ще одного – того, що Путін підтримає якісь антидемократичні сили у Вірменії і зробить спробу реваншу. Про це 24 каналу розказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Ворог Путіна

Він зауважив, що поведінка Пашиняна загалом є дуже дивною. Адже вірменський прем'єр прийшов до влади на демократичній хвилі, і мав би розуміти, що він є ворогом для Путіна, і залишиться ним, що б не робив.

Безпека Вірменії мала б бути побудована владою та урядом Пашиняна без участі Росії. Мали були знайдені альтернативні сили, які могли б забезпечити безпеку Вірменії. Чому Пашинян пішов по граблях – не знаю,

– наголосив Гудков.

Відтак, незрозуміло, чому взагалі Пашинян звертається до Путіна, до людини, яка вважає його своїм ворогом, а демократичний уряд Вірменії – загрозою російському устрою.

Опозиціонер переконаний, що Путін "здаватиме" Пашиняна, але й без цього Росія вже мало на що впливає у тому регіоні. Сильнішу позицію там зараз займає президент Туреччини Реджеп Ердоган, хороші стосунки з яким має президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Тож Вірменія перебуває у доволі складній ситуації. ЇЇ проблеми – геополітичні, адже розташована вона серед країн, які, м'яко кажучи, не налаштовані до неї дружньо. У неї проблеми з Туреччиною, яка не визнає геноцид вірмен. Іран також складно назвати союзною державою, тож залишається лише Грузія.

За словами Гудкова, Вірменії варто було б вибудовувати відносини з Грузією, але й вона зараз має величезні проблеми. Там зберігається величезний вплив Путіна, величезний вплив ФСБ, що створює серйозні проблеми на шляху Грузії до демократії та свободи.

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Вірменія у небезпеці

Російський опозиціонер зауважив, що зараз Пашинян нібито почав розуміти, у якому він становищі. Він навіть намагався не фотографуватися з Путіним на саміті ОДКБ та дозволив собі якусь критику в його адресу. Але зараз для цього вже пізно, адже вірменський прем'єр не отримав жодних гарантій безпеки – ні від НАТО, ні від Франції, де велика вірменська діаспора, ні від США. Тож його нікому захистити.

Натомість Азербайджан підійнявся на нафтових грошах, частину яких вклали в армію. Крім того, у нього військово-політичний союз з Туреччиною, яка абсолютно точно є недружньою Вірменії країною.

Ситуація у Вірменії дуже небезпечна. Найнестійкіша влада, як на мене, зараз у Вірменії. І я боюся, що Путін робить саме так, що там можуть прийти сили диктатури, якийсь тоталітаризм і так далі,

– вважає Гудков.

Він додав, що Вірменії насправді зовсім не потрібно кликати Путіна, бо він із задоволенням її задушить, поставить людей, які "дивитимуться йому в рот", і будуватиме у Вірменії таку ж систему, як у Росії.

Що Пашинян сказав Путіну