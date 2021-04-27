На Пасху в храмах Ивано-Франковска введут новое ограничение. Верующим запретят целовать плащаницу.

Начальник отдела внутренней политики городского совета Игорь Кинаш отметил, что разрешат в церквях только поклонение. Об этом он сообщил во время оперативного совещания 27 апреля.

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В Архикафедральном Митрополичьем соборе Святого Воскресения УГКЦ состоится выставление плащаницы после вечерней, с 8 часов утра. Будет ограничен доступ к целованию плащаницы, только для приклонения так, как, в конце концов, и во всех храмах Ивано-Франковска,

– сказал чиновник.

Игорь Кинаш отметил, что в 2020 году празднование Пасхи в условиях пандемии происходило онлайн. В то же время подчеркнул, что в этом году храмы также заботятся о безопасности своих верующих.

Обратите внимание! Правительство не будет вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Однако украинцам рекомендуют ограничить количество социальных контактов, использовать маски, а в храмах не целовать крестов и икон.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что Кабмин провел встречу с Советом церквей и религиозных организаций. На ней чиновники и духовенство обсудили соблюдение карантинных мер.

О чем правительство договорилось с Советом Церквей

уменьшении продолжительности богослужений, с одновременным увеличением их количества;

фиксации дверей в храмах, чтобы они были в открытом состоянии;

о временном запрете физического контакта при совершении обрядов: поцелуи крестов, икон, святынь;

на освящении пасхальных корзин необходимо находиться в маске.

Минздрав рекомендует, чтобы участие в обрядах и богослужениях принимал один человек из семьи. Одновременно просит максимально ограничить посещение служб людьми преклонного возраста и теми, кто имеет хронические заболевания.

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