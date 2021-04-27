На Пасху в Ивано-Франковске вводят новое ограничение в храмах
На Пасху в храмах Ивано-Франковска введут новое ограничение. Верующим запретят целовать плащаницу.
Источник:фейсбук Руслана Марцинкива
Начальник отдела внутренней политики городского совета Игорь Кинаш отметил, что разрешат в церквях только поклонение. Об этом он сообщил во время оперативного совещания 27 апреля.
Читайте также Епифаний призвал украинцев на Пасху не идти в церковь
В Архикафедральном Митрополичьем соборе Святого Воскресения УГКЦ состоится выставление плащаницы после вечерней, с 8 часов утра. Будет ограничен доступ к целованию плащаницы, только для приклонения так, как, в конце концов, и во всех храмах Ивано-Франковска,
– сказал чиновник.
Игорь Кинаш отметил, что в 2020 году празднование Пасхи в условиях пандемии происходило онлайн. В то же время подчеркнул, что в этом году храмы также заботятся о безопасности своих верующих.
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что Кабмин провел встречу с Советом церквей и религиозных организаций. На ней чиновники и духовенство обсудили соблюдение карантинных мер.
О чем правительство договорилось с Советом Церквей
- уменьшении продолжительности богослужений, с одновременным увеличением их количества;
- фиксации дверей в храмах, чтобы они были в открытом состоянии;
- о временном запрете физического контакта при совершении обрядов: поцелуи крестов, икон, святынь;
- на освящении пасхальных корзин необходимо находиться в маске.
Минздрав рекомендует, чтобы участие в обрядах и богослужениях принимал один человек из семьи. Одновременно просит максимально ограничить посещение служб людьми преклонного возраста и теми, кто имеет хронические заболевания.
К теме Как праздновать Вербное воскресенье и Пасху во время карантина: рекомендации Совета Церквей Львова
Поделиться новостью