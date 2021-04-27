На Великдень у храмах Івано-Франківська введуть нове обмеження. Вірянам заборонять цілувати плащаницю.

Начальник відділу внутрішньої політики міської ради Ігор Кінаш зазначив, що дозволять тільки приклоніння. Про це він повідомив під час оперативної наради 27 квітня.

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В Архікафедральному Митрополичому соборі Святого Воскресіння УГКЦ відбудеться виставлення плащаниці після вечірньої, з 8 години ранку. Буде обмежений доступ до цілування плащаниці, лише для приклоніння так, як, зрештою, і в усіх храмах Івано-Франківська,

– сказав чиновник.

Ігор Кінаш зауважив, що у 2020 році святкування Великодня в умовах пандемії відбувалось онлайн. Водночас наголосив, що цього року храми також дбають про безпеку своїх вірян.

Він додав, що ПЦУ та УГКЦ звертаються до своїх вірян і просять не робити масових скупчень і дотримуватись соціальних дистанцій під час богослужінь.

Зверніть увагу! Уряд не вводитиме додаткові карантинні обмеження на Великдень. Однак українцям рекомендують обмежити кількість соціальних контактів, використовувати маски, а у храмах не цілувати хрестів та ікон.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що Кабмін провів зустріч із Радою церков та релігійних організацій. На ній урядовці та духовенство обговорили дотримання карантинних заходів.

Про що уряд домовився з Радою церков

зменшення тривалості богослужінь, з одночасним збільшенням їхньої кількості;

фіксацію дверей в храмах, щоб вони були у відкритому стані;

про тимчасову заборону фізичного контакту при здійсненні обрядів: поцілунки хрестів, ікон, святинь;

на освяченні великодніх кошиків необхідно перебувати в масці.

МОЗ рекомендує, щоб участь в обрядах та богослужіннях брала одна людина зі сім'ї. Водночас просить максимально обмежити відвідування служб людьми похилого віку та тими, хто має хронічні захворювання.

До теми Як святкувати Вербну неділю та Великдень під час карантину: рекомендації Ради Церков Львова