На Пасху оккупанты обстреляли Алексеевку в Харькове

Российские оккупанты не прекращают кошмарить мирных жителей Харькова даже на Пасху. 24 апреля они обстреляли жилмассив Алексеевка.

Обстрел произошел в ночь на 24 апреля. Оккупанты били по жилому району из "Градов".

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Горела квартира в многоэтажке

По предварительным данным, никто не пострадал. Однако разрушения были серьезными: горели два гаража, автомобиль, квартира на девятом этаже жилого дома и магазин.

Местные жители рассказывают, что на район упало по меньшей мере семь снарядов. Но их может быть больше. Некоторые не разорвались.

Последствия обстрела Алексеевки

Обстрел произошел в ночь на Пасху / Фото Сергей Андреев

Также известно, что выбило окна по меньшей мере в четырех жилых домах.

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