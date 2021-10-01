Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. По его словам, одним из важных направлений в интеграции внутренне перемещенных лиц являются государственные сервисы.
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Как рассказал Резников, к идее кардинального упрощения получения украинского паспорта для детей с оккупированных территорий подтолкнул случай с Ксенией Фроловой. Это девушка из Севастополя, которая не могла получить документ.
Сейчас Минреинтеграции активно работает над этим упрощением процедуры.
Государство, которое ориентировано искать решение в интересах людей – это так же элемент уверенности и определенности,
– подчеркнул министр.
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По словам Резникова, важным элементом реинтеграции молодежи являются образовательные программы. Он напомнил, что в 2020 году отменили ВНО и расширили перечень вузов, в которые могут поступать дети с ОРДЛО.
"Направление является приоритетом, ведь эти дети – своеобразный мостик с временно оккупированными территориями. Для них Украина должна стать лучшим вариантом будущего", – подчеркнул он.
Оформление паспортов для переселенцев: коротко
- Кабинет Министров урегулировал оформление паспортов для молодежи и переселенцев из временно оккупированных территорий Украины.
- Украинцы, которые зарегистрированы на оккупированном Донбассе или в Крыму, смогут оформлять документы по месту обращения.
- В то же время граждане, которые не оформляли справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица, но зарегистрированы на оккупированной территории, могут обращаться в подразделение Государственной миграционной службы по месту жительства.