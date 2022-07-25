Паспорт недействителен: Коломойский уже мог потерять гражданство Украины, – СМИ

Вероятное лишение украинского гражданства Игоря Коломойского наделало немало шума. Однако в реестре Государственной миграционной службы для проверки паспортов паспорт олигарха уже значится как недействительный.

Паспортные данные Игоря Коломойского находятся в публичном доступе, поэтому проверить их статус может каждый. Ранее о возможном лишении украинского гражданства Коломойского сообщили украинские СМИ.

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В базе ГМС документ с серией и номером, как у Игоря Коломойского, указан как "недействительный". При вводе серии и номера действующих паспортов система выдает уведомление: "Информация о признании недействительным документа в базах данных ГМС отсутствует".

Информированный источник в комментарии Forbes заявил, что 24 июля паспорт Коломойского числился как действительный. Адвокат Александр Винниченко, защищающий интересы Коломойского по одному из дел "Приватбанка", сказал Forbes, что ему неизвестно о возможном лишении Коломойского гражданства. Он отказался связываться с клиентом на этот счет.

Что этому предшествовало

О возможном лишении украинского гражданства Коломойского со ссылкой на источники 20 июля сообщили украинские СМИ. Тогда же в сеть попала якобы копия указа президента со списком лиц, лишенных гражданства, среди них:

сопредседатель запрещенной в марте 2022 года пророссийской партии ОПЗЖ Вадим Рабинович;

действующий глава территориальной обороны Днепропетровской области Геннадий Корбан.

22 июля у Корбана на границе при попытке вернуться в Украину из Польши пограничники изъяли паспорт и издали акт, в котором отмечено, что он является лицом без гражданства. Пограничники ссылались на указ президента о прекращении гражданства. Однако никаких документов на сайте ОП до сих пор нет.

. Лишение гражданства, согласно Закону Украины "О гражданстве", происходит в случае добровольного приобретения гражданином Украины гражданства другого государства, обретения лицом гражданства Украины вследствие обмана, добровольного вступления на военную службу другого государства.

Известно, что кроме украинского Коломойский сообщал о наличии у него паспортов Кипра и Израиля.

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