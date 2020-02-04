Пассажирский поезд сбил насмерть подростка в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске под пассажирский поезд "Харьков – Рахов" попал 14-летний парень. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда на парня не удалось. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Читайте также: В Николаеве над водителем, который сбил женщину, устроили самосуд: видео 18+

От полученных травм юноша скончался еще до приезда медиков.



Несовершеннолетний парень попал под поезд / Фото: Нацполиция

Правоохранители установили личность погибшего, им оказался 14-летний местный житель. Полиция внесла дело в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи "умышленное убийство".