Пассажирский поезд сбил насмерть подростка в Ивано-Франковске
В Ивано-Франковске под пассажирский поезд "Харьков – Рахов" попал 14-летний парень. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда на парня не удалось. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.
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От полученных травм юноша скончался еще до приезда медиков.
Несовершеннолетний парень попал под поезд / Фото: Нацполиция
Правоохранители установили личность погибшего, им оказался 14-летний местный житель. Полиция внесла дело в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи "умышленное убийство".
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