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      Пассажирский поезд сбил насмерть подростка в Ивано-Франковске

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      Поезд в Ивано-Франковске сбил юношу / misanec.ru

      В Ивано-Франковске под пассажирский поезд "Харьков – Рахов" попал 14-летний парень. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

      Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда на парня не удалось. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

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      От полученных травм юноша скончался еще до приезда медиков.

      Поліція
      Несовершеннолетний парень попал под поезд / Фото: Нацполиция

      Правоохранители установили личность погибшего, им оказался 14-летний местный житель. Полиция внесла дело в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи "умышленное убийство".

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминальные новости Новости Ивано-Франковска Криминал
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