Пасажирський потяг збив на смерть підлітка в Івано-Франківську
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В Івано-Франківську під пасажирський потяг "Харків – Рахів" потрапив 14-річний хлопець. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.
Машиніст застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду на хлопця не вдалося. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.
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Від отриманих травм юнак помер ще до приїзду медиків.
Неповнолітній хлопець потрапив під потяго / Фото: Нацполіція
Правоохоронці встановили особу загиблого, ним виявився 14-річний місцевий житель. Поліція внесла справу до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті "умисне вбивство".
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