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      Пасажирський потяг збив на смерть підлітка в Івано-Франківську

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      Потяг в Івано-Франківську збив юнака / misanec.ru

      В Івано-Франківську під пасажирський потяг "Харків – Рахів" потрапив 14-річний хлопець. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

      Машиніст застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду на хлопця не вдалося. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

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      Від отриманих травм юнак помер ще до приїзду медиків.

      Поліція
      Неповнолітній хлопець потрапив під потяго / Фото: Нацполіція

      Правоохоронці встановили особу загиблого, ним виявився 14-річний місцевий житель. Поліція внесла справу до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті "умисне вбивство".

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінальні новини Новини Івано-Франківська Кримінал
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