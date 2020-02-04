Пасажирський потяг збив на смерть підлітка в Івано-Франківську

В Івано-Франківську під пасажирський потяг "Харків – Рахів" потрапив 14-річний хлопець. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Машиніст застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду на хлопця не вдалося. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області. Читайте також: У Миколаєві над водієм, який збив жінку, влаштували самосуд: відео 18+ Від отриманих травм юнак помер ще до приїзду медиків.

Неповнолітній хлопець потрапив під потяго / Фото: Нацполіція Правоохоронці встановили особу загиблого, ним виявився 14-річний місцевий житель. Поліція внесла справу до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті "умисне вбивство".