Патентный тролль или король киноиндустрии: как Томас Эдисон повлиял на появление Голливуда

О Голливуде можно говорить много. Однако достаточно будет и трех слов. Это – столица мирового кинематографа.

Это – место, где рождаются звезды, за жизнью которых следят таблоиды, а вместе с ними и весь мир. Голливуд возглавляет пятерку наиболее влиятельных кинопроизводств мира.

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Голливуд возглавляет пятерку самых влиятельных кинопроизводств

В коренные времена американская "фабрика грез" зарабатывала в общей сложности свыше 11 миллиардов долларов в течение года. Это почти столько же, как другие 4 крупнейших киноиндустрии вместе взятые.

Каждый год Голливуд выпускает до 800 фильмов. По этому показателю превосходит только индийский Болливуд. Однако по уровню влияния – индийскому кинематографу до американского, разумеется, далеко. Сейчас мало верится, что так было не всегда:

во-первых, окрестности Лос-Анджелеса могли оставаться фермерскими угодьями;

во-вторых, сердце синемы начинало биться очень далеко отсюда – на Восточном побережье в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

Исторический кинопоказ

Изобретение аппарата, который бы мог оживить изображение, просто перевернуло мир. В 1893 году Томас Алва Эдисон запатентовал пленочную камеру и кинетоскоп. Это было за 2 года до исторического первого коммерческого кинопоказа, который устроили в парижском Grand Cafe братья Огюст и Луи Люмьеры.



Люмьеры устроили первый коммерческий кинопоказ / Фото Institut Lumière

Публика была в шоке. До сих пор посмотреть на живые снимки можно было за небольшие деньги на кинетоскопе. Это был персональный кинотеатр, в котором за несколько центов можно было посмотреть живую фотографию,чаще всего – раздевающихся женщин.

Люмьеры придумали, как добыть изображение из коробки и "пустить" его на стену. С тех пор за ним можно было наблюдать в компании или же в театре. Их изобретение, которое сочетало функции камеры и проектора, и назвали "кинематограф".

Создание первых киностудий

Понимание, что на пленку можно записывать не только ритмы улиц и прохожих, наступило мгновенно. Начиналась эра игрового кино. В Нью-Джерси появились первые киностудии:

Black Maria;

Edison Company.

Основателем обоих был уже тогда известный разработчик технологических новинок – Томас Эдисон.

Кто такой Томас Эдисон Томас Алва Эдисон – американский ученый, которому приписывают изобретение электрической лампы накаливания – не был лишен предпринимательской жилки. Среди его достояния почти 1 500 патентов. Часть из них – именно на технологии, необходимые для создания фильмов.

Патентное законодательство в США "хромало на обе ноги". Начиная еще с 1790 года, когда в США приняли патентную боль, закон был как решето.

Когда же начался технологический бум конца XIX – начала ХХ века, американские суды завалили исками по уплате роялти. Присвоение прав на чужие изобретения превратилось в отдельный бизнес, в котором патентами владели не столько научно талантливые, сколько просто предприимчивые лица.

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Начало патентной войны

Патентную войну против производителей швейных машинок начал в 1840-х годах Элиас Хоу-младший, который до того изобрел и запатентовал механизм для челночного стежка.

Goodyear, которой принадлежали права и патент на процесс изготовления вулканизированной резины, запустила массовую кампанию против сотен стоматологов, облагая роялти использование резиновых зубных имплантатов.

Возвращаясь к кино, синема быстро начала собирать целые салоны. Режиссеры находили инвесторов, инвесторы – режиссеров, студии росли, как грибы после дождя. Для Эдисона это означало, что он вот-вот и ухватит Бога за бороду.



Эдисон стал разработчиком технологических новинок / Фото Slippery Rock University

В конце XIX века Томас Эдисон владел большей частью основных патентов США на кинокамеры. С 1902 года он начал судиться с дистрибьюторами и сетями кинотеатров. Суть исков – использовать платно исключительно машины и пленки Эдисона. Если нет – суды будут налагать штрафы за пиратство.

Истощение судебными процессами было настолько сильным, что 5 крупнейших кинопроизводителей согласились на создание траста под руководством Томаса Эдисона. С 1908 года киносиндикат Motion Picture Patents Company (MPPC) фактически начал контролировать американский кинорынок.

Эдисон стал королем киноиндустрии

В 1908 году на показы немого кино уже собиралось столько же людей, как и в церковь. В США открыли почти 1,5 тысячи кинотеатров. Edison Trust пытался контролировать и деньги, которые начали крутиться в этом бизнесе. Инструментарий для этого был достаточным.

В состав Edison Trust входила компания Biograph, которая имела собственный патент на съемочные камеры; а также Eastman Kodak – крупнейший производитель необработанной пленки. Это означало, что любой фильм того времени должен был пройти через Эдисона. Это сделало его королем киноиндустрии.

Eastman Kodak продавал пленку только своим. Biograph контролировал, кто и сколько будет платить за использование кинокамер. Другие студии оказывались в черном списке и не имели лицензий на сделки с дистрибьюторами и театрами, которые тоже контролировала Motion Picture Patents Company.

Масштабы патентной войны поражали

Коротко говоря: если вы хотели заняться кинобизнесом, по правилам, это нужно было делать через Томаса Эдисона и его монополию. Масштабы патентной войны, которую развернули Томас Эдисон и Motion Picture Patents Company, впечатляли.

Только против Universal подали 289 судебных исков. Это не оставляло выбора: либо платишь глупые деньги MPPC, либо уходишь из бизнеса. Хотя очень быстро выяснилось, что есть еще и третий путь.



Киностудия Эдисона в Нью-Йорке / Фото Jonathan Silent Film Collection

MPPC устранила прямую продажу фильмов дистрибьюторам, заменив ее прокатом, что позволило контролировать распространение фильмов. Trust тоже установил единую ставку проката для всех лицензированных фильмов.

Адвокаты Edison Syndicate заваливали суды исками к киностудиям, которые не желали платить роялти за использование всего: от камер до проекторов. Другая группа исков – к прокатчикам за трансляцию пиратского контента. Однако была только верхушка айсберга.

Edison Syndicate контролировал тематику и расходы на фильмы. От Trust теперь зависела и продолжительность фильмов, которая изначально была ограничена одним барабаном (13 – 17 минут).

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Однако поскольку европейские и независимые киностудии научились делать длинные ленты, в 1912 году Edison Trust внедрил двухмоточные, а к 1913 году – трех- и четырехмоточные ленты.

Motion Picture Patents Co выдавала бешеные деньги на охоту за неподконтрольными кинопроизводителями. Покупалась не только гиперлояльность полиции и частных детективов. Агенты Эдисона обращались за помощью к мафии, чтобы та помогла решить вопрос с непокорными кинопроизводителями.

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Нынешние гиганты – Universal, Paramount и Warner Bros – в начале ХХ века были в низшей лиге – группе так называемых независимых кинопродюсеров. Они напоминали больше команду аферистов, которые:

использовали пиратское оборудование;

отказывались платить лицензионный сбор;

свободно адаптировали классические романы и пьесы для экрана;

и вообще создали собственный черный рынок.

Выходом стало бегство. Новым домом для беглецов стала Калифорния, которая была хоть и далеко, но климат более теплый, больше солнечных дней, что было важно для тогдашней техники, и дешевая рабочая сила. Это означало меньшие затраты на создание фильма для продюсеров.

Супруги Уилкокс назвали свои угодья голливудскими

В 1857 году супруги Уилкокс переехали жить на окраине Лос-Анджелеса. Территория была покрыта падубом и лесом. Именно поэтому Уилкоксы назвали свои угодья Голливудланд. Впоследствии последние 4 буквы убрали.

Более мягкий, чем в Нью-Йорке, климат Западного побережья. Звучит романтично – аж слишком. Однако, наверное, все решали немного другие факторы.

Во-первых, тамошние судьи "в носу имели" Эдисона, то есть не имели от него конвертов, как коллеги в Нью-Йорке или Нью-Джерси, на патентные коллизии смотрели сквозь пальцы.

Расстояние в почти 4,5 тысячи километров из Нью-Йорка до Лос-Анджелеса превращалось в слишком дорогое путешествие как для федеральных маршалов, так и для криминала.

Каждый год в Лос-Анджелес приезжало все больше режиссеров. Они снимали более длинные фильмы, чем подконтрольные Edison Trust кинокомпании. Соответственно, приобретали большую популярность в прокате, чем короткометражки.

Патентные войны Edison Trust продолжались 5 лет. В 1913 заканчивался срок действия последних, поданных в середине 1890-х годов на заре коммерческого производства фильмов и выставок. Однако Томас Эдисон не думал сдаваться. Через дочернюю компанию General Film Company он начал судебные войны с кинопрокатчиками и планировал монополизировать кинопрокат в США.

Что стало финалом истории

Финалом этой истории стало решение федерального суда по делу "США против Motion Picture Patents Co". В 1915 году, в частности, американская фемида решила, что Эдисон и его монополия вышли "далеко за пределы того, что было необходимо для защиты использования патентов" и нарушили антимонопольный закон.

Суд длился 2 года. Эдисон проиграл все апелляции, и в 1918 году деятельность его Trust официально прекратилась. Со времен Edison Trust американское законодательство запрещает патентообладателю использовать свой патент "как оружие, чтобы ослабить или ликвидировать конкурента".

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Самого Томаса Эдисона уважают в основном как талантливого исследователя и открывателя, хотя за войны с киностудиями в начале ХХ века его вполне можно называть еще и "патентным троллем", который хоть и не специально, но все-таки заложил фундамент под развитие американской "фабрики грез".