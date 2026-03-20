От агента КГБ до создателя украинской церкви: биография Филарета – грехи, секреты и скандалы

20 марта в возрасте 97 лет умер патриарх Филарет, предстоятель так называемого Киевского патриархата Украинской православной церкви (УПЦ-КП).

Длинная и насыщенная жизнь человека, который появился на свет под именем Михаил Денисенко, была полна противоречий. В истории он останется как довольно неоднозначная личность. 24 Канал рассказывает, каким запомнят патриарха Филарета украинцы.

Что известно о молодых годах Филарета?

Михаил Денисенко 23 января 1929 года в селе Благодатное на Донбассе. Летом 2023 года за село шли тяжелые бои – тогда же село удалось освободить от врага, но в конце 2024-го ползучее наступление оккупантов заставило силы обороны оставить Благодатное. Сейчас этот населенный пункт оккупирован россиянами.

Семья Денисенко стала жертвой советской репрессивной машины. Дед Михаила погиб во время Голодомора – инспирированного россиянами геноцида украинцев. Отец будущего иерарха погиб на фронте во время форсирования Днепра в конце 1943 года. Эта операция не была тщательно подготовлена и много людей просто бросили на убой. Сейчас буквально то же самое делают российские командиры в войне против Украины.



Возможно, из-за тяжелых потерь и страшных испытаний юноша из рабочей семьи на Донбассе решил пойти не традиционным тогда путем и связать свою жизнь с религией, что в СССР не очень одобрялось. Напомним, что это были сталинские времена, когда тысячи священников были репрессированы, а православные храмы уничтожались.



В 1946 году, после окончания средней школы, поступил в 3-й класс Одесской духовной семинарии, которую закончил с отличием и в том же году уехал в Россию и поступил в Московскую духовную академию. Учась на 2 курсе Михаил Денисенко, 1 января 1950 года принял монашеский постриг с именем Филарета.



Молодой священнослужитель быстро поднялся по иерархии РПЦ. После семи лет преподавательской деятельности в различных учебных заведениях и ректорства в Киевской духовной семинарии архимандрит Филарет недолго занимал должность управляющего делами Украинского экзархата.



В 1960-м молодой иерарх – 36-летний архимандрит Филарет – назначен управляющим делами Украинского Экзархата и настоятелем Свято-Владимирского кафедрального собора в Киеве.

В 1962 году был избран епископом Лужским, викарием Ленинградской епархии, с поручением управлять Рижской епархией. В том же году состоялась его хиротония во епископа.

В 1968 году был возведен в сан митрополита.



Филарет – агент КГБ?

В это время были и зарубежные командировки, в частности, миссии в Египет и Австрию. Отметим, что для советского гражданина, а Филарет им был, выезд за границу был незаурядным событием. Чтобы кого за пределы СССР не выпускали. Позже подозрения подтвердятся – Филарет был агентом КГБ.



Кстати, похожий путь, но чуть позже пройдет другой известный православный иерарх – Кирилл, больше известный как Гундяев. Сейчас он возглавляет РПЦ и благословляет войну против украинцев, а во времена СССР был советским агентом влияния в Швейцарии и работал под псевдонимом "Михайлов".



Возможно, эти псевдонимы раздавал кто-то один, потому что у Филарета был похожий позывной "Антонов". Интересно, что именно Филарет участвовал в посвящении Владимира Гундева в епископы в 1976 году.

Все без исключения! В советское время никто не мог стать архиереем, если на это не давал согласия КГБ. Поэтому утверждать, что я не был связан с КГБ, было бы неправдой. Был связан, как и все,

– Филарет в интервью изданию Weekly.ua в 2012 году сам признал, что работал на КГБ.

О том, что Филарет – агент КГБ, станет известно значительно позже, в начале 1990-ых благодаря исследованию архивов комиссией священника Глеба Якунина. Впоследствии сам Филарет подтвердил темные страницы своего прошлого, но оправдал себя тем, что иначе тогда было невозможно сделать карьеру.

Впоследствии он вообще заявил, что сотрудничество с КГБ – не грех.

Так или иначе, но с конца 1960-х этот человек стал одним из ключевых игроков в советском православии – РПЦ.

Почти Патриарх РПЦ и московская анафема

В конце 1980-х он даже мог возглавить эту структуру. Филарет, который тогда был митрополитом Киевским и Галицким, имел очень серьезный авторитет в церкви и был признан преемником патриарха Пимена. Он был избран местоблюстителем Московского Патриаршего престола. Именно Филарет был организатором необычного для СССР и очень помпезного празднования тысячелетия крещения Руси в 1988 году.

Традиционно в РПЦ все дела решаются заранее на основании личных договоренностей, тогда как Синод, на котором все официально должно утверждаться, является некой формальностью. Но не в 1990-м. После смерти Пимена украинец должен был стать Патриархом, но получилось иначе. Синод выбрал не его, новым патриархом стал потомок немецкой шляхты Алексей Ридигер.

Филарет с этим не смирился и пошел на то, что в РПЦ было признано как раскол. 26 – 27 октября 1990 года на Архиерейском соборе в Киеве митрополит Филарет был единогласно избран предстоятелем новой структуры – Украинской Православной Церкви (УПЦ). Она получила право независимости в управлении, а ее лидер стал "Митрополитом Киевским и всея Украины". Именно эта структура получила неформальное название УПЦ-КП.



Для РПЦ это было шоком, но не менее удивлены были и в Украине. Дело в том, что украинский митрополит до недавнего времени вел себя совсем не как украинец. Например, Филарет запрещал вести проповеди на украинском и еще недавно выступал против автокефалии.

Все опасения украинцев выразил одной громкой фразой тогдашний лидер демократического движения Вячеслав Чорновил. Именно в адрес Филарета (Денисенко) прозвучало легендарное "Долой московского попа".

Но дальнейшая история доказала, что Чорновил все же ошибался, ведь обиженный на московских коллег Филарет взялся упорно развивать самостоятельную украинскую православную церковь.

После того как Украина провозгласила независимость, митрополит Филарет созвал Поместный Собор УПЦ, который единогласно принял решение о полной канонической независимости, то есть автокефалии Украинской Православной Церкви.

Он действовал радикально, хитро и порой – жестко, не желая идти на компромиссы и конфликты.

Поместный Собор УПЦ обратился к патриарху Алексию II и епископату РПЦ с требованием утвердить решение об автокефалии, но Архиерейский Собор РПЦ принял решение рассмотреть вопрос создания автокефальной украинской православной церкви на следующем поместном соборе РПЦ. Также, архиерейский собор принял к сведению заявление митрополита Филарета (которого обвинили в том, что он ведет аморальный образ жизни (имеет тайную жену, – 24 Канал) и не соответствует требованиям, предъявляемым к личности, способной объединить вокруг себя всех православных клириков и мирян в Украине) о том, что он ради церковного мира, подаст прошение об уходе с киевской митрополичьей кафедры на ближайшем Архиерейском соборе УПЦ.

Простыми словами – Филарет пообещал уйти в отставку. Однако по возвращении в Киев митрополит отверг свое обещание, публично заявив, что эти слова с него были взяты под давлением. И заявил, что он будет возглавлять УПЦ до конца своих дней, поскольку он "дан Богом украинскому православию".



После этого на архиерейском соборе РПЦ летом 1992 года, за "нарушение клятвы перед Крестом и Евангелием и за другие самочинные действия", митрополит Филарет был лишен всех степеней священства.

Создатель украинской самостоятельной церкви

Филарет не признал за собой вины и не подчинился решению Собора, считая его неканоническим и незаконным. Через несколько недель прошел Всеукраинский Православный Собор, на котором произошло объединение незначительной части контролируемых Филаретом общин Украинской православной церкви и Украинской Автокефальной православной церкви.

В 1995 году на Всеукраинском Поместном Соборе Филарета избрали патриархом Киевским и всей Руси-Украины. В 1997 году по представлению епископата УПЦ (МП) Архиерейский Собор РПЦ издал "Акт об отлучении от Церкви монаха Филарета (Денисенко)", таким образом наложив анафему на Филарета. На апелляцию митрополита УПЦ КП Вселенский патриархат и другие поместные православные церкви долго (21 год) не давали ни утвердительного, ни отрицательного ответа.



Филарет обращался во Вселенский патриархат с просьбой о восстановлении в каноническом сане. Синод удовлетворил просьбу и Филарета признали каноническим иерархом Православной церкви. Сам предстоятель УПЦ КП Филарет сразу же после заявления представителя Синода собрал пресс-конференцию, на которой заявил, что "был, есть и будет патриархом".

Какова роль Филарета в создании ПЦУ?

Анафема с Филарета (Денисенко) была снята лишь 11 октября 2018 года на заседании Синода Вселенского патриархата в Стамбуле. И эти события напрямую связаны с получением Украиной Томоса об автокефалии и созданием ПЦУ.

Роль Филарета в этом процессе определяющая. С годами он избавился от оскорбительного ярлыка "московского попа" и проявил себя, если так можно сказать, – "крепким хозяйственником", а главное – патриотом Украины.

Он стал грамотным администратором, который на этапе самостийности украинского православия смог сделать из новообразованной УПЦ КП действительно самостоятельную поместную церковь. По его инициативе были переведены на украинский язык все богослужебные книги.

В отличие от УПЦ-МП Филарет поддержал Майдан и Оранжевую Революцию, а в годы реванша регионалов ушел в оппозицию к режиму Януковича. В 2008 году он в знак протеста против действий Януковича отказался от государственной награды – ордена "За заслуги" Первой степени.

Филарет активно поддерживал митингующих, которые вышли на акции протеста зимой 2013 года. Во время российской незаконной аннексии Крыма в 2014-м иерарх выступил с резкой критикой президента России, сравнивая его действия с действиями Гитлера.

Во время развязанной пророссийскими боевиками войны на востоке Украины Филарет выступил в поддержку защитников Украины. Метко сравнил действия российских властей с действиями радикальных исламистов из террористической организации ИГИЛ.

Новый раскол и борьба за власть

Филарет сделал очень много для появления единой ПЦУ, создав успешный тандем религиозного и светского деятеля с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. В важнейшие дни, когда происходил Объединительный собор ПЦУ Филарет отбросил собственные амбиции и прибыл на его заседание в Софию без аксессуаров и ризы патриарха. Этим он показал, что не претендует на пост главы новой структуры, которым стал его протеже – Епифаний.



Также своим авторитетом Филарет погасил конфликты и оппозицию, в частности от Волынского митрополита Михаила. Благодаря этому удалось избежать раскола и дать полноценный старт проекту ПЦУ. За это, а также за роль в получении Томоса Филарет получил звание героя Украины.

Но вскоре, уже через полгода, с ним произошли странные изменения. Филарет отказался распускать свою церковь – УПЦ-КП и вливаться в ПЦУ, более того - потребовал, чтобы та повиновалась ему.

Эти действия спровоцировали раскол и очень навредили украинскому православию. Все это трудно иначе описать как "борьба за власть".

В ней Филарет, к сожалению, не выбирал средств и цеплялся буквально за любые варианты, даже соглашался на интервью с пророссийскими и даже российскими пропагандистами. В дополнение к этому он регулярно делал скандальные и абсолютно мракобесные заявления (например, о гомосексуальности как причине появления COVID-19), после которых стало понятно, что почтенный старец совершенно оторван от жизни.

Примирение с реальностью, смерть и память

Раскол продолжался до последних дней жизни Патриарха. Только перед смертью он примирился с Епифанием во время встречи в начале ноября 2025 года, дав надежду, что кризис будет наконец преодолен и украинское православие объединится.



20 марта 2026 года Филарета не стало. Он умер на 98 году жизни.

Мы всегда будем помнить наставления Патриарха Филарета о важности поддержания единства Украинской Церкви вокруг Киевского Престола. Будем помнить и выполнять также его уроки и наставления о важности соборности, о смирении перед волей Божьей и волей полноты Церкви, о преданном служении Богу, Церкви Христовой и украинскому народу,

– написал в день смерти Филарета его ученик митрополит Епифаний.

Украинцы действительно будут помнить Филарета. Это был неоднозначный человек, который часто руководствовался личностными аргументами, но также не стоит забывать, что именно благодаря амбициям и авторитету этого человека появилось независимое украинское православие, которое сейчас является патриотической силой, находящейся на правильной стороне истории и не имеет ничего общего с "зашкваром" по имени РПЦ или УПЦ-МП.

За это украинцы благодарят Филарета, а те, кто молится, обязательно упоминают о нем в своих обращениях.